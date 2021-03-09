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【培訓計劃】信和集團「青年躍動計劃」向年輕人招手　應對物管龐大人才需求

商業 09:00 2021/03/09

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信和集團旗下信和管業優勢近日舉辦「青年躍動計劃」（MT programme），希望為青年人提供培訓及就業機會，同時透過計劃，改變大眾對物業管理行業的印象。

去年本地受疫情衝擊，失業率創下16年新高，市況不佳，對青年人就業造成嚴重影響。信和置業有限公司助理人力資源總經理潘素欣表示，疫情下物業管理人才需求仍高，年輕人乃社會未來支柱，擁有無限創造力，能為物業管理行業帶來新景象。「年輕人充滿創意思維，希望他們將各種想法帶入物業管理範疇，令行業服務水平更上一層樓。」

助應屆畢業生就業

信和集團旗下信和管業優勢近日舉辦「青年躍動計劃」，希望為青年人提供培訓及就業機會，同時透過計劃，改變大眾對物業管理行業的印象。潘素欣表示，計劃專為應屆大學畢業生而設，亦歡迎工作經驗少於1年，對物業管理行業有興趣與熱誠的年輕人加入。「計劃並未設太多限制，歡迎來自不同專業的應屆畢業生參加，不同背景學員可帶來不同思維。」

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陪訓計劃為期1個月，截止報名日期為3月15日，面試分兩次進行，第一輪在網上虛擬平台進行，第二輪再以面對面方式進行，預計4月計劃正式開始。計劃設有薪酬，課程涵蓋物業管理、溝通、相關法例、投訴處理、儀容談吐、認識社區等範疇。「與一般MT programme不同，獲聘的年青人將會接受為期一個月的職前培訓，亦而非邊做邊學的在職培訓，學員亦能獲得具競爭力的薪酬福利，目前已經收到數百份履歷申請。」

信和置業有限公司助理人力資源總經理潘素欣表示，年輕人充滿創意思維，希望他們將各種想法帶入物業管理範疇，令行業服務水平更上一層樓。

潘素欣透露，完成培訓課程後，獲聘者可參與多個信和旗下項目，如凱滙、逸瓏灣8等住宅項目的物業交付工作，集團未來亦會提供良好晉升機會及前景，助他們建立長遠事業及可持續發展。

讓年輕人發揮創意

潘特別指出，除了會有導師教授專業知識，為了配合物管行業未來發展，亦希望培訓學員創意及科技能力。「物業管理未來甚至會用到VR（虛擬實境）以及AR（擴增實境）等技能，希望學員都對相關技術有認識。」年輕人創意無限，需透過不同途徑發揮，潘素欣表示，有見及此，計劃中設立特別環節，讓學員擔任KOL（意見領袖），介紹觀塘社區文化、飲食等特式等元素。

學員在課程的最後階段必須分組完成一個任務，約2至3人組隊拍攝短片，介紹觀塘的好食、好玩、購物生活小貼士，最後在課堂上輪流演示，日後更有機會與客戶分享。

潘素欣坦言，大眾對物管工作有刻板印象。「以為只是單調的清潔、保安工作。」她表示，信和旗下的新物業，位於觀塘的凱滙，就提供2000個單位，當中需要的物業管理人員就達到數百人，當中包括設施保養、會所管理等職位。她指出，現時新式的物業已加入不少科技元素，住客可利用應用程式完成會所服務租訂及電子支付，不少物業亦開始透過大數據（big data）、感應器、應用程式去做到大廈節能。「未來要靠年輕人發揮創意，為物業管理行業注入更多新元素。」

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記者：李彥煒

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