【網民熱話】月薪1.8萬想搬出去住？ 　網民：每月只剩3000可用不太現實

想再住家裏，想搬出去自己住，但又被預算限制？多少才足以讓一個人居住？近日有網民於網上討論區發文，指自己月薪1.8萬，有公司車，計劃後一個月尚有3000可以用，詢問大家應不應該搬。

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樓主說明自己因為與家人關係不好想搬出去住。他月薪1.8萬，有公司車代步，不用給油錢。他在考慮租有乾濕分離的兩房村屋，租金8500元，另外車位1000元一個月，預計加上水電煤一個月共一萬。根據他平時記帳，三餐可以在家中解決連保險就用了5000，空間錢就有3000。銀行戶口有九萬，不用買樓。

有網民指可以先考慮將來財務計劃，因為搬出去就難以儲蓄。而逆向思考，搬出去住每年要花12萬，5年已經60萬。過來人更表示一有自己私人空間就容易多了很多興趣，花錢機會變多，以樓主的計劃，水電煤每月500元有難度，除非他夏天不開空調；3000元空閒錢代表一天只有100元用，太不現實。

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雖然有人反對樓主搬出去，亦有人支持他，更建議他找朋友合租。網民的經驗是一人一房，共享大廳都是4000元一個月，如果把另外一房租出去，就每月多5000元可使，分別可大了。

網民留言：

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責任編輯：張瑋婷