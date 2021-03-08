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美國軟件公司Blue Yonder 被Panasonic以500億收購

環球政經 19:08 2021/03/08

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據日經新聞報導，Panasonic將以7000億日元（約500億港元）收購美國軟件公司Blue Yonder，為其自2011年以來最大額的收購。

據日經消息人士透露，Panasonic在2020年購買了Blue Yonder 20％的股份，現正處於從美國黑石集團（Blackstone Group Inc.）等股東收購其餘股份的最後階段。

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2019年全球供應鏈軟件市場約為150億美元，預計每年將增長約10％。隨著以硬件為中心的公司將營運數碼化，對此類軟件的需求正在增長。

Blue Yonder在全球擁有約3,300個客戶，包括英國的聯合利華和美國的沃爾瑪。其使用人工智能來預測產品需求和交付日期，同時審查供應鏈以提高盈利能力。

Blue Yonder在擁有大約500家商店的英國連鎖超市Morrisons中，推出對新鮮和加工食品的需求預測和自動訂購軟件，不止使缺貨量減少30％，而且成功賣出三天的存貨。

 

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責任編輯：梁翠麗

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