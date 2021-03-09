【美股分析】維持標指年底目標3900點 三大理由美股仍要調整 惟大摩認為牛市仍未終結

美國經濟雖好消息不斷，但與此同時美債孳息率上升卻令股市下挫。摩根士丹利首席美股分析師Michael Wilson 便發報告指，股市調整將會持續一段時間。他解釋，疫苗接種及美國即將通過1.9萬億美元刺激措施，將令美國10年期國債孳息率趕上其他資產市場，令股票估值飽受壓力，特別科技股，反之受惠經濟復甦的價值股卻保持升勢。

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他又提出三大理由，指出股市調整仍未完結，首先是10年期國債孳息率波動令投資者驚醒，但股票風險溢價 (ERP)仍維持不變，這反映市場知道10年期國債孳息率是「假」利率，故聯儲局在2月擴大了1800 億美元的資產負債表，也未能阻止不了利率上升，因聯儲局不能牽著市場走。

其次是去年股市同樣於3月下瀉，這意味直至本月底，以年計算的回報指標將有重大變化，現在價值和周期股的動能正在增加，相反科技股和其他高增長股卻不受歡迎，而該板塊輪動部份原因是經濟復甦，及周期股的相對基本面轉好，同時估值較低。

技術走勢方面，納斯達克100指數似已完成了一個頭肩頂，即將下試200日移動均線，對後市不利。他認為，現在股市的走勢仍在預期之內，認為隨著利率上升，美股將持續調整，但全年仍會保持牛市，預期標普500指數年底目標為3900點，一旦確認調整完成，投資者可考慮重新買入增長股。