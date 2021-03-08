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【每日焦點】蘋果新動向　iPad、iMac都有新搞作？

科技 20:00 2021/03/08

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近日蘋果也不斷發放不同的新產品消息，當中包括iPad mini 6及iMac。

蘋果日前傳出將會在下月舉行春季新品發表會，有傳將會推出新版iMac、iPad Pro、AirTags和AirPods等。而近日蘋果也不斷發放不同的新產品消息，當中包括iPad mini 6及iMac。

科技網站Svetapple.sk最新曝光的iPad mini 6高清渲染圖，展示了該機款的外觀設計及部分配置資訊。iPad mini 6的實體Touch ID指紋識別按鍵，預計將設置在右上角頂部位置，與電源按鍵合二為一，整機外觀同樣採用方正的直角邊框設計，背部配備1200萬像素單攝像頭。

iPad mini 6渲染圖曝光！採用全屏幕+Touch ID設計

除了iPad外，蘋果也正為下代iMac產品鋪路。近日蘋果在官方網站寫到，iMac Pro將會「供應有限，售完即止」，外媒相繼指出，蘋果正暗示iMac Pro售完後，將不再供貨，準備推出下一代iMac。

【iMac Pro停售】為下代iMac產品鋪路　蘋果證實iMac Pro售完即止

【其他科技新聞】

【Tesla】馬斯克：Tesla Cybertruck新動向　最快於4月公布

【UA戲院結業】網民悼念UA巨幕iMAX Endgame　電影業界不敵串流平台戰線？

責任編輯：曾曉汶

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