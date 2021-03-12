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【各友國行@iM網欄】棄壁遺珠 英國康瓦爾郡(Cornwall)

名人薈萃 13:01 2021/03/12

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疲憊不堪的火車像一條鐵龍，拖掛著一卡卡藍色的車廂，沿著鐵道駛向蒼茫的遠方，樹木、房屋和莊稼地都在眼前一晃而過。良久，火車發出如殺雞般的鳴叫，小明登到了英格蘭康瓦爾郡的彭贊斯小鎮 (Penzance)。

 

康瓦爾郡有著和英國不一樣的凱爾特人(Celt)文化，然而其文化隨著時間飛逝而漸漸消散殆盡。小明登以彭贊斯 (Penzance)為據點，悠悠然地在此處住上四天。然後像無根的浮萍，先去粗獷的岩石地貎玩一趟，再去全球最大溫室玩一趟，再去隠世小漁村玩一趟…… 直到英格蘭的天涯海角(Land's End)。

 

跟隨著導遊Elsie帶領下，在靜謐的【波爾佩羅, Polperro】小鎮內那蜿蜒交錯的街道弄巷散步，如詩如畫的漁村景象漂亮得不由令人屏息。

波爾佩羅

Charlestown

世界第八大奇蹟【伊甸園, Eden Project】猶如上了一節生態課，這個像外星人的建築物堪稱為世界上最大的溫室，幾乎盡集全球所有植物，無論熱帶、寒帶和沙漠植物，差不多應有盡有。

Eden Project

【聖邁克爾山, St Michael's Mount】感覺有點像法國那個聖米歇爾山，聖米歇山像一個斐聲國際的女明星，而聖邁克爾山則像個深閏人未識的小村女。它獨特之處就是潮漲時為島，潮退時為山，因此吸引不少遊人前來打卡。在島上悠閒踱步，雖然島上少了話氣，郤漾出一片初夏的鄉土情懷。

聖邁克爾山

轉去世界上最壯觀的露天劇院【米納克劇場,The Minack Theatre】參觀，那陡峭崖壁上現出人手鐅造之石劇院，750多個座位和靛色海面相映成趣，遊客們都在此沉醉黃昏浪漫時刻。最後在隱世的天涯海角【蘭茲角, Land's End】吹吹海風，將這幾天在康瓦爾郡內所見所遇，一併儲存在小明登的回憶中……

米納克劇場

[明登小推: 不妨一嚐當地獨特的康瓦爾奶油 (Cornish Cream)，將它塗在鬆餅上吃，堪稱最美味的英式下午茶]

作者_明登（歐明）簡介：

吾自小八卦，求知若渴，愛吃愛玩，夢想自遊、現職旅行社資深行政人員，主要向客戶推介特定旅行產品，故因利乘便，足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物，即使大家沒有出行，仍然可以知世界觀世界∘

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撰文 : 明登（歐明）

欄名 : 各友國行

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