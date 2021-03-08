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【電動車股】美股新能源汽車股續受壓 　蔚來盤前跌6% 富瑞下調目標價至38美元

股市 19:21 2021/03/08

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富瑞將蔚來（美﹕NIO）目標價下調至38.1美元，評級為「持有」。

美國債息抽升，拖累美股新能源汽車股受壓，Tesla（美﹕TSLA）盤前跌3.5%，現報576.5美元；三大中資電動車股盤前亦相繼下跌，蔚來（美﹕NIO）跌5.3%，報36.1美元；理想汽車（美﹕LI）跌5.2%，報21.29美元；剛公佈業績的小鵬汽車（美﹕XPEV）跌3.4%，現報27.08美元。

分析師料電動車股可再彈五成，詳情可看﹕【下一頁】

三大中資電動車股中，蔚來跌幅最大，富瑞發表報告，長遠仍看好蔚來前景。該行分析，蔚來近月持續加快其銷售網絡，並積極拓展充電站數量，預料今年銷量增長可超出同行。該行亦預計，蔚來能夠克服近月汽車芯片供應短缺問題。不過，富瑞預計，蔚來或於2024年才能夠實現盈利，該行將目標價從60美元大幅下調至38.1美元，評級為「持有」。

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編輯﹕賴奕羚

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