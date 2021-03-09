【電動車股】美股新能源汽車股續受壓 　蔚來收市跌8% 富瑞下調目標價至38美元

▲ 富瑞將蔚來（美﹕NIO）目標價下調至38.1美元，評級為「持有」。

美國債息抽升，拖累美股新能源汽車股受壓，Tesla（美﹕TSLA）收市跌5.8%，收報565美元；三大中資電動車股盤前亦相繼下跌，蔚來（美﹕NIO）跌7.6%，收報35.2美元；理想汽車（美﹕LI）跌5%，收報21.33美元；剛公佈業績的小鵬汽車（美﹕XPEV）跌4%，收報26.92美元。

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三大中資電動車股中，蔚來跌幅最大，富瑞發表報告，長遠仍看好蔚來前景。該行分析，蔚來近月持續加快其銷售網絡，並積極拓展充電站數量，預料今年銷量增長可超出同行。該行亦預計，蔚來能夠克服近月汽車芯片供應短缺問題。不過，富瑞預計，蔚來或於2024年才能夠實現盈利，該行將目標價從60美元大幅下調至38.1美元，評級為「持有」。

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編輯﹕賴奕羚