瑞士公投通過禁公眾場所蒙面 疑針對穆斯林

瑞士以2.4%些微差距通過，由右翼政黨發起的禁止公眾場所蒙面的公投案，包括禁止包括穆斯林婦女佩戴的頭巾或面紗。瑞士多個伊斯蘭組織、公民團體紛譴責是次公投結果針對穆斯林民眾，強調將會就結果進行上訴。

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由當地右翼瑞士人民黨（Swiss People's Party）發起的禁止公眾場所蒙面的公投，最終於周日以51.2%贊成、48.8%反對，些微差距成功通過法案。該法案原意為打撃極端主義（Stop extremism） ，阻止暴力街頭示威者蒙面，未有直接提及伊斯蘭教，但已引起眾多聲音指針對穆斯林，因此亦被渲染成「罩袍禁令」（the burka ban）。

瑞士聯邦政府及國會亦先後拒絕該項動議，並建議民眾投反對票。但由於瑞士實行直接民主制度，國民能透過公投直接參與法案制訂，最終反蒙面法案成功以些微差距通過。

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當地多個伊斯蘭組織、公民團體紛譴責是次公投結果。當地最大型的伊斯蘭組織表示，這對這對穆斯林來說是「黑暗的一天」（a dark day） 。穆斯林中央委員會發表聲明中指，將會向法庭就是次公投結果進行上訴。

事實上，瑞士於2009年亦曾就與伊斯蘭相關的法案進行公投。當時瑞士國民反對政府與建尖塔型建築物，民眾稱尖塔是伊斯蘭化的標誌。

責任編輯：郭麗明