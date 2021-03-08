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網民發起三八婦女節感謝活動 致敬衛生防護中心傳染病處主任張竹君 留下祝福鼓勵說話

環球政經 18:42 2021/03/08

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今天是3月8日，也是「三八婦女節」的正日，無論是傑出的職業女性，還是持家有道的婦女，在這天都值得一些掌心。有網民就特地於今天在社交媒體發起感謝衞生防護中心傳染病處主任張竹君網上活動，答謝她於過去一年裡堅守崗位，敬業樂業的專業精神。

【網民熱話】麥當勞推「姜B餐」 女友用230元炒價買入「姜B卡」大呼「好抵」男友感無奈 網民：自己喜歡就可以：【下一頁

發起網上活動的網民指，希望透過婦女節向張竹君送上真誠感謝，感謝她於新冠肺炎期間的付出，並祝她節日快樂，身體健康，生活稱心如意。

【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬 網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返：【下一頁

活動發起半天，便已有大批網民回應，同時留下祝福的說話，主要都是祝她生活愉快，身體健康，以下是一些網民回應的節錄（見組圖）。

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責任編輯：翁嘉陽

媒體 香港 新冠肺炎疫情

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