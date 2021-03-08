網民發起三八婦女節感謝活動 致敬衛生防護中心傳染病處主任張竹君 留下祝福鼓勵說話

今天是3月8日，也是「三八婦女節」的正日，無論是傑出的職業女性，還是持家有道的婦女，在這天都值得一些掌心。有網民就特地於今天在社交媒體發起感謝衞生防護中心傳染病處主任張竹君網上活動，答謝她於過去一年裡堅守崗位，敬業樂業的專業精神。

【網民熱話】麥當勞推「姜B餐」 女友用230元炒價買入「姜B卡」大呼「好抵」男友感無奈 網民：自己喜歡就可以：【下一頁】

發起網上活動的網民指，希望透過婦女節向張竹君送上真誠感謝，感謝她於新冠肺炎期間的付出，並祝她節日快樂，身體健康，生活稱心如意。

【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬 網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返：【下一頁】



活動發起半天，便已有大批網民回應，同時留下祝福的說話，主要都是祝她生活愉快，身體健康，以下是一些網民回應的節錄（見組圖）。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：翁嘉陽