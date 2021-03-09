  • 21°C
香港時間 : 2021309日 (二) 14:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國CDC新指引 完成接種疫苗者可毋須戴口罩見面

環球政經 14:44 2021/03/09

分享：

美國疾病控制及預防中心（CDC）周一（8日）宣佈新指引，指完成接種新型冠狀病毒疫苗的人（即接種第二劑疫苗已兩周的人），可以在室內與其他已接種疫苗的人不戴口罩的情況下見面。

節省人力和醫院資源 日本自動售貨機販賣檢測套裝 【下一頁

新指引亦指出，完成接種疫苗者亦可與沒接種疫苗、但感染風險低的人見面，而毋須戴口罩。而且完成接種疫苗者若接觸過確診者，如非出現病徵，可以不用接受檢測或隔離。

CDC研究發現　約78％因新冠肺炎住院的人超重或肥胖 【下一頁

據《路透社》報道，美國總統拜登（Joe Biden）敦促美國人保持警惕，並應該繼續遵循疾病預防控制中心（CDC）的準則，以防止疫情再次蔓延。CDC主任沃倫斯基（Rochelle Walensky）指，現時世界仍處於嚴重的大流行之中，仍然有超過90％的人口沒有得到充分的疫苗接種。因此，無論是否接種疫苗，每個人都應繼續避免中型和大型聚會以及不必要的旅行。

根據CDC的數據，大約有3000萬人（占美國人口的9.2％）已完全接種了由輝瑞公司/ BioNTech SE，Moderna Inc和強生公司生產的新型冠狀病毒疫苗。而將近18％，即大約5890萬人，已經接受了至少一劑新型冠狀病毒疫苗。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

社會民生 疫苗 美國

下一篇文章

【筍工推介】教育局聘助理經理 月薪3.1萬 合約期一年　大學畢業 2年工經驗可申請
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】男友用買樓儲備炒孖展 輸了沒錢付首期　網民：長痛不如短痛
【網民熱話】男友用買樓儲備炒孖展 輸了沒錢付首期　網民：長痛不如短痛
【K11 MUSEA】為感謝員工協助商場重開 鄭志剛向K11 MUSEA員工大派3,800元獎金　外判工都有份
【K11 MUSEA】為感謝員工協助商場重開 鄭志剛向K11 MUSEA員工大派3,800元獎金　外判工都有份
【至叻板塊】債息急升資金押注舊經濟股 5隻股跑贏恒指成條街
【至叻板塊】債息急升資金押注舊經濟股 5隻股跑贏恒指成條街
【網民熱話】網民買美股一度賺到首期 短短一個月科技股大跌蒸發首期 大嘆：發咗場夢咁
【網民熱話】網民買美股一度賺到首期 短短一個月科技股大跌蒸發首期 大嘆：發咗場夢咁
【大行報告】花旗指本地銀行股中期展望向好　升3隻至「買入」評級　僅予一間「沽售」評級
【大行報告】花旗指本地銀行股中期展望向好　升3隻至「買入」評級　僅予一間「沽售」評級
UA戲院今日宣佈全綫結束 百老匯戲院遭建築公司控告 欠債1133萬元
UA戲院今日宣佈全綫結束 百老匯戲院遭建築公司控告 欠債1133萬元