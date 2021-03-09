美國CDC新指引 完成接種疫苗者可毋須戴口罩見面

美國疾病控制及預防中心（CDC）周一（8日）宣佈新指引，指完成接種新型冠狀病毒疫苗的人（即接種第二劑疫苗已兩周的人），可以在室內與其他已接種疫苗的人不戴口罩的情況下見面。

節省人力和醫院資源 日本自動售貨機販賣檢測套裝 【下一頁】

新指引亦指出，完成接種疫苗者亦可與沒接種疫苗、但感染風險低的人見面，而毋須戴口罩。而且完成接種疫苗者若接觸過確診者，如非出現病徵，可以不用接受檢測或隔離。

CDC研究發現 約78％因新冠肺炎住院的人超重或肥胖 【下一頁】

據《路透社》報道，美國總統拜登（Joe Biden）敦促美國人保持警惕，並應該繼續遵循疾病預防控制中心（CDC）的準則，以防止疫情再次蔓延。CDC主任沃倫斯基（Rochelle Walensky）指，現時世界 仍處於嚴重的大流行之中，仍然有超過90％的人口沒有得到充分的疫苗接種。 因此，無論是否接種疫苗，每個人都應繼續避免中型和大型聚會以及不必要的旅行。

根據CDC的數據，大約有3000萬人（占美國人口的9.2％）已完全接種了由輝瑞公司/ BioNTech SE，Moderna Inc和強生公司生產的新型冠狀病毒疫苗。而將近18％，即大約5890萬人，已經接受了至少一劑新型冠狀病毒疫苗。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂