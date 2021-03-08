【千手公關@iM網欄】公關行業歡迎你、你、你！

「我建議失業的朋友可以考慮轉行做公關。」



香港最新失業率7%，創16年新高，裁員之聲不絕，當中高學歷者大有人在。有求職顧問建議某某行業的失業人士可以轉行做公關，理由是該行業之人員語言能力強、細心、有危機處理經驗等等。筆者一直對這行業人士尊敬和仰慕萬分，但提出這建議無疑是反映了一些人對公關行業的一些誤解，所以每次看到這樣的建議，心裡便嘀咕，如果要選最百搭行業，真是必定非公關莫屬嗎？



過去十數年，見到最多的，是不少新聞從業員轉行當公關，他們最吃香的是對傳媒運作熟悉，更能看到傳媒具興趣的角度。其中，轉職後極不習慣大企業公關及部門運作，需要時間習慣是人之常情，但有些不久便離職，何解？她說身份逆轉了，感覺不爽。當記者時，常常往外跑，企業公關一半時間不僅坐著，更在公司的程序和架構中打轉。從前採訪有公關事事安排，查詢、給人死線、追回覆、採訪、資料搜集都是在自己計劃之內，一切理所當然；但做了公司公關後，才體會到不少事情並不在自己控制之內，做每件事背後也涉及大量煩瑣安排，重要的活動不僅有back-up plan，還有back-up back-up plan。她以前不明白為何每次向公司公關查詢，都要等上大半天才有回覆；當上公關後，便明白公關收到傳媒查詢後的內部工作和請示程序，下省一千字。

又有人以為公關朝9晚5安坐寫字樓，不用日曬雨淋，無疑是一份優差。誰不知公關安排活動固之然要走來走去，有些活動更是戶外進行，暴曬大半天，斑斑都跑到臉上。筆者常打趣要求公司津貼購買美白防曬護膚品哩！ 公關有時又會化身旅行社和導遊，組團帶傳媒到外地參觀公司的新項目。由踩線、計劃行程、訂機票、酒店住宿、訂餐館、交通接送、導遊、領隊一腳踢。



遇上危機時，公關這邊廂要應付傳媒查詢、監察傳統和社交媒體的報道及網民的反應；那邊廂要聯繫不同部門，向管理層匯報並建議應對策略、撰寫聲明......。 公關身處如此緊張的環境，除了語文能力外，經驗丶EQ及抗逆能力十分重要。



公關工作的多樣性，也給不同人士不少發揮機會。總的來說，近年筆者聘人也「睇化了」，不執著於經驗，寜願請態度正確的，就是經驗不足，也可以慢慢教。記得以前有高人說過，不怕人蠢，只怕人懶！非常同意！



各位加油！

作者_也許（馮加宜）簡介： 資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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