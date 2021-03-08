  • 20°C
香港時間 : 2021308日 (一) 19:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【千手公關@iM網欄】公關行業歡迎你、你、你！

名人薈萃 18:40 2021/03/08

分享：

「我建議失業的朋友可以考慮轉行做公關。」

香港最新失業率7%，創16年新高，裁員之聲不絕，當中高學歷者大有人在。有求職顧問建議某某行業的失業人士可以轉行做公關，理由是該行業之人員語言能力強、細心、有危機處理經驗等等。筆者一直對這行業人士尊敬和仰慕萬分，但提出這建議無疑是反映了一些人對公關行業的一些誤解，所以每次看到這樣的建議，心裡便嘀咕，如果要選最百搭行業，真是必定非公關莫屬嗎？

過去十數年，見到最多的，是不少新聞從業員轉行當公關，他們最吃香的是對傳媒運作熟悉，更能看到傳媒具興趣的角度。其中，轉職後極不習慣大企業公關及部門運作，需要時間習慣是人之常情，但有些不久便離職，何解？她說身份逆轉了，感覺不爽。當記者時，常常往外跑，企業公關一半時間不僅坐著，更在公司的程序和架構中打轉。從前採訪有公關事事安排，查詢、給人死線、追回覆、採訪、資料搜集都是在自己計劃之內，一切理所當然；但做了公司公關後，才體會到不少事情並不在自己控制之內，做每件事背後也涉及大量煩瑣安排，重要的活動不僅有back-up plan，還有back-up back-up plan。她以前不明白為何每次向公司公關查詢，都要等上大半天才有回覆；當上公關後，便明白公關收到傳媒查詢後的內部工作和請示程序，下省一千字。

又有人以為公關朝9晚5安坐寫字樓，不用日曬雨淋，無疑是一份優差。誰不知公關安排活動固之然要走來走去，有些活動更是戶外進行，暴曬大半天，斑斑都跑到臉上。筆者常打趣要求公司津貼購買美白防曬護膚品哩！ 公關有時又會化身旅行社和導遊，組團帶傳媒到外地參觀公司的新項目。由踩線、計劃行程、訂機票、酒店住宿、訂餐館、交通接送、導遊、領隊一腳踢。

遇上危機時，公關這邊廂要應付傳媒查詢、監察傳統和社交媒體的報道及網民的反應；那邊廂要聯繫不同部門，向管理層匯報並建議應對策略、撰寫聲明......。 公關身處如此緊張的環境，除了語文能力外，經驗丶EQ及抗逆能力十分重要。

公關工作的多樣性，也給不同人士不少發揮機會。總的來說，近年筆者聘人也「睇化了」，不執著於經驗，寜願請態度正確的，就是經驗不足，也可以慢慢教。記得以前有高人說過，不怕人蠢，只怕人懶！非常同意！

各位加油！

作者_也許（馮加宜）簡介：

資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

更多千手公關@也許的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

住宿 酒店 裁員 機票 失業 失業率 交通 記者 導遊 地產

上一篇文章

網民發起三八婦女節感謝活動 致敬衛生防護中心傳染病處主任張竹君 留下祝福鼓勵說話

下一篇文章

【美股焦點】通脹預期致股債雙殺 標指納指ETF同錄資金流出 資金逃往四類ETF
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣