【大行報告】花旗降華電評級至「中性」 料今年首季純利將下跌

華電國際電力（01071）去年業續不俗，按中國企業會計準則，去年總收入為907.4億元（人民幣，下同），雖按年跌3.1%，但純利升23.4%至42億元；基本每股收益0.33元。

然而大行對華電前景並不樂觀。花旗發表研究報告指， 考慮到煤炭成本上升，將華電目標價由2.4港元降至2.2港元， 投資評級由「買入」下調至「中性」。

大行予華電投資評級﹕

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花旗認為，華電去年業績中規中矩，撇除永續證券回報，純利按年升15.6%至32.9億元，較該行及市場預測低5%。由於每燃料單位成本上升，去年末季純利跌54.5%至3.2億港元。

該行指，由於標準煤成本上升，即使發電量增加亦料難以抵銷，預期華電今年首季純利將按年下跌，降其今明兩年盈利預測介乎10%至15%。

【大行點睇】「王國紀元」帶動去年下半年收入大增 IGG獲花旗升目標價近3成【見下頁】

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記者﹕郭秀慧