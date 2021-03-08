【國際婦女節】華為全球推行「女性開發者計劃」　提供培訓、職業發展機會

▲ 華為「女性開發者計劃」將會在華為「開發者聯盟」的官方網站，向全球女性開發者開放申請。

華為宣佈推行全球「女性開發者計劃」（HUAWEI Women Developers），將會為女性開發者提供包括職業發展、專業技術等的機會和平台，鼓勵更多女性加入科技創新的領域。

華為「女性開發者計劃」將會在華為「開發者聯盟」的官方網站，向全球女性開發者開放申請。華為相信，數碼時代可以從教育和培訓等層面，為女性提供更多的機會與支持，讓她們在數碼經濟中更具競爭力。

「女性開發者計劃」將為全球女性開發者開設與技術創新及職業發展相關的課程培訓，邀請各領域的專家，分享領先的技術和工具，並提供實驗和演練的機會。華為還將在「開發者聯盟」平台設立女性開發者專屬社區，並舉辦一系列活動。目前，華為已在愛爾蘭、阿根廷、孟加拉、肯尼亞、南非等多個國家開展女性數碼技術賦能項目。華為的「未來種子」等ICT培訓項目的參與人數中，女性學員的參與比例均超過30%。

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責任編輯：葉泳珊