  • 19°C
香港時間 : 2021308日 (一) 21:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國際婦女節】華為全球推行「女性開發者計劃」　提供培訓、職業發展機會

商業 20:56 2021/03/08

分享：

華為「女性開發者計劃」將會在華為「開發者聯盟」的官方網站，向全球女性開發者開放申請。

華為宣佈推行全球「女性開發者計劃」（HUAWEI Women Developers），將會為女性開發者提供包括職業發展、專業技術等的機會和平台，鼓勵更多女性加入科技創新的領域。

華為「女性開發者計劃」將會在華為「開發者聯盟」的官方網站，向全球女性開發者開放申請。華為相信，數碼時代可以從教育和培訓等層面，為女性提供更多的機會與支持，讓她們在數碼經濟中更具競爭力。

「女性開發者計劃」將為全球女性開發者開設與技術創新及職業發展相關的課程培訓，邀請各領域的專家，分享領先的技術和工具，並提供實驗和演練的機會。華為還將在「開發者聯盟」平台設立女性開發者專屬社區，並舉辦一系列活動。目前，華為已在愛爾蘭、阿根廷、孟加拉、肯尼亞、南非等多個國家開展女性數碼技術賦能項目。華為的「未來種子」等ICT培訓項目的參與人數中，女性學員的參與比例均超過30%。

【國際婦女節】女性對企業決策影響力提升　亞太區企業高層女性佔28%　稍落後全球比例

【三八婦女節】品牌搶推三八婦女節優惠吸客　DONKI買美妝產品有禮收

【三八婦女節】Mastercard夥6位女性創業家　3月推美容餐飲優惠低至7折

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【國際婦女節】女性對企業決策影響力提升　亞太區企業高層女性佔28%　稍落後全球比例
今日
【國際婦女節】女性對企業決策影響力提升　亞太區企業高層女性佔28%　稍落後全球比例
【UA結業】UA戲院現金券頓成廢票　會員可否追討續會費等賠償？
今日
【UA結業】UA戲院現金券頓成廢票　會員可否追討續會費等賠償？
【UA結業】UA經營壓力大結業　戲院業未來情況如何？
今日
【UA結業】UA經營壓力大結業　戲院業未來情況如何？
【港區國安法】金融時報：日本最大網上券商思佰益擬撤出香港　與國安法、初選47人案有關？
今日
【港區國安法】金融時報：日本最大網上券商思佰益擬撤出香港　與國安法、初選47人案有關？
自我增值 職涯規劃 通訊科技 經濟 華為

上一篇文章

【UA結業】UA結業成警號？　香港戲院商會：無支援憂現結業潮

下一篇文章

【UA結業】UA戲院會員變苦主　清盤專家教你如何追討賠償
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【農夫山泉】單靠樽裝水　鍾睒睒中國首富之位難坐得穩？
【農夫山泉】單靠樽裝水　鍾睒睒中國首富之位難坐得穩？
【大學生薪酬】調查：2020年本港應屆畢業生　平均月薪約1.4萬至1.6萬元
【大學生薪酬】調查：2020年本港應屆畢業生　平均月薪約1.4萬至1.6萬元
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【Tesla】Tesla Model 3香港價格調整　所有版本價格均有所下調
【Tesla】Tesla Model 3香港價格調整　所有版本價格均有所下調
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險