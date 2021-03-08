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泰國擬4月起放寬旅遊限制 已打疫苗者隔離期縮至7日

環球社會熱點 18:52 2021/03/08

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環球多國的新冠病毒疫苗接種計劃如火如荼，泰國積極部署針對性對已接種疫苗人士放寬出入境限制，泰國政府宣布，將於4月推出類似「疫苗護照」的制度，已接種疫苗的旅客，入境的隔離期會由14日縮至7日。

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泰國衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirankul）周一宣布，4月起將已接種疫苗人士的隔離期削一半至7日，未接種者，若持有病毒陰性反應證明，則需隔離10日，並容許已接種疫苗的國民出境。

阿努廷並預告，相關制度未來或進一步升級，已接種疫苗者有望在10月完全不需隔離便可入境。民間要求更為進取，旅遊業界促請政府7月1日起便對已接種者全面取消隔離限制，以便在夏天旅遊旺季，迎接全球數以百萬計已接種疫苗的潛在到訪者。

泰國經濟高度依賴旅遊業，疫情爆發前，當地國民生產總值（GDP）有5分1來自旅遊業，長期的出入境限制令，對當地經濟打擊極大。

今次放寬入境的措施，無疑顯示泰國政府急於對旅客打開大門，泰國作為旅遊大國，放寬限制的步伐具參考性，其他依靠旅遊業的國家或跟隨。

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責任編輯：林建忠

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