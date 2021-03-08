【美股焦點】通脹預期致股債雙殺 標指納指ETF同錄資金流出 資金逃往四類ETF

美股自上月16日創下新高後旋即下跌，標普500指數至今調整2.7%，納指同期下跌幅度更達8.8%，追蹤該兩指數的ETF也於上周錄得資金流出，但同時扮演防守功能的債市也同步下跌，在美國國債孳息率不斷攀升下，美國十年期國債的債價也下挫2.8%，短時間內資金似乎無處可逃。

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但上周一至周四的ETF資金流中，卻見追蹤新興市場股市、金融股，小型股以及高息債的ETF也分別錄得資金流入。兩隻追蹤新興市場股市的ETF: Vanguard FTSE Emerging Markets ETF（VWO）、iShares Core MSCI Emerging Markets ETF（IEMG）分別錄得10.62億美元、9.68億美元的資金流入，前者更是錄得最多資金流入的ETF。

上周一至四10隻最多資金流入的美股ETF

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受惠息差拓闊的金融股亦見資金追捧，Financial Select Sector SPDR Fund（XLF）便在過去一周錄得7.25億美元的流入; 在經濟復甦的預期下，兩隻小型股ETF: iShares Russell 2000 ETF、Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF分別成為上周第4及第10多資金流入的ETF。

至於美國國債下跌，令穩陣保守的iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF（AGG）下跌，反而高息債卻因利率敏感度較低至獲資金流入，當中iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF（HYG）、SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF（JNK）分別錄得7.9億美元及6.29億美元資金流入。