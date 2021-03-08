【2021熱門App】抖音印度對手App上月躍升全球十大　WhatsApp下載量超TG

▲ 最新報告顯示，中國短片應用程式抖音（海外版TikTok）再度蟬聯全球最熱門手機App榜單的霸主地位，在Google Play Store 商店與蘋果（Apple）App Store 商店共有超過5,600萬次下載。

儘管面對美國政府狙擊，中國短片應用程式抖音（海外版TikTok）在上月再度蟬聯全球最熱門手機App榜單的霸主地位。據知名數據分析公司SensorTower發布的最新報告顯示，今年二月份於Google Play Store 商店與蘋果（Apple）App Store 商店兩大平台，安裝下載量最高的十大熱門應用程式榜單。其中抖音TikTok以超過5,600萬次總安裝下載量奪冠，用戶主要來自中國及美國。

全球十大熱門應用程式榜單中，更有來自印度開發商推出的短片應用程式「Moj」，排行第十位。由於中印衝突，印度政府早前宣布永久禁用TikTok在內的8個中國應用程式，讓多款印度本土打造的短影音App，包括Moj、Dubshoot等平台取代TikTok，並於印度國内逐漸崛起。今次Moj更躍升為全球第十大熱門應用程式，堪稱近期爆紅的新黑馬。

早前外電又引述消息人士指出，Twitter有意收購推出該新興應用程式Moj的印度社交媒體初創公司ShareChat，將Moj推向全球市場，以及定位為TikTok於全球市場的競爭對手。

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此外，儘管早前WhatsApp宣布，要求用戶接受全新私隱條款，要與母公司Facebook分享資料，隨後掀起社交平台移民潮，帶動社交平台MeWe，以及加密通訊程式Signal、Telegram的下載量暴增。

不過是次整體排名中，Facebook、Instagram與WhatsApp，就搶佔了二、三、四名的名次；Telegram則排名第五。

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責任編輯：張寶燕