  • 20°C
香港時間 : 2021308日 (一) 18:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2021熱門App】抖音印度對手App上月躍升全球十大　WhatsApp下載量超TG

科技 18:15 2021/03/08

分享：

最新報告顯示，中國短片應用程式抖音（海外版TikTok）再度蟬聯全球最熱門手機App榜單的霸主地位，在Google Play Store 商店與蘋果（Apple）App Store 商店共有超過5,600萬次下載。

儘管面對美國政府狙擊，中國短片應用程式抖音（海外版TikTok）在上月再度蟬聯全球最熱門手機App榜單的霸主地位。據知名數據分析公司SensorTower發布的最新報告顯示，今年二月份於Google Play Store 商店與蘋果（Apple）App Store 商店兩大平台，安裝下載量最高的十大熱門應用程式榜單。其中抖音TikTok以超過5,600萬次總安裝下載量奪冠，用戶主要來自中國及美國。

全球十大熱門應用程式榜單中，更有來自印度開發商推出的短片應用程式「Moj」，排行第十位。由於中印衝突，印度政府早前宣布永久禁用TikTok在內的8個中國應用程式，讓多款印度本土打造的短影音App，包括Moj、Dubshoot等平台取代TikTok，並於印度國内逐漸崛起。今次Moj更躍升為全球第十大熱門應用程式，堪稱近期爆紅的新黑馬。

早前外電又引述消息人士指出，Twitter有意收購推出該新興應用程式Moj的印度社交媒體初創公司ShareChat，將Moj推向全球市場，以及定位為TikTok於全球市場的競爭對手。

【模彷TikTok風格？】Netflix推「Fast Laughs」功能吸睛　輪播喜劇精華片段

Facebook於美國推出「BARS」程式　用戶可自行創作Rap音樂短片

此外，儘管早前WhatsApp宣布，要求用戶接受全新私隱條款，要與母公司Facebook分享資料，隨後掀起社交平台移民潮，帶動社交平台MeWe，以及加密通訊程式Signal、Telegram的下載量暴增。

不過是次整體排名中，Facebook、Instagram與WhatsApp，就搶佔了二、三、四名的名次；Telegram則排名第五。

【WhatsApp更新】WhatsApp推出新功能　新增影片音軌移除功能

責任編輯：張寶燕

相關文章

【Tesla】馬斯克：Tesla Cybertruck新動向　最快於4月公布
今日
【Tesla】馬斯克：Tesla Cybertruck新動向　最快於4月公布
【UA戲院結業】網民悼念UA巨幕iMAX Endgame　電影業界不敵串流平台戰線？
今日
【UA戲院結業】網民悼念UA巨幕iMAX Endgame　電影業界不敵串流平台戰線？
【iMac Pro停售】為下代iMac產品鋪路　蘋果證實iMac Pro售完即止
今日
【iMac Pro停售】為下代iMac產品鋪路　蘋果證實iMac Pro售完即止
【網絡安全】垃圾郵件淪黑客攻擊重點手法　調查：美國發送最多
今日
【網絡安全】垃圾郵件淪黑客攻擊重點手法　調查：美國發送最多
Apps商店 手機Apps 社交平台 媒體 Facebook App Store WhatsApp Telegram Signal MeWe

下一篇文章

【WhatsApp新功能】WhatsApp開發「閱後即焚」功能　卻未設阻止截圖技術
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【小米新機】國際版小米11登場　售約6,998港元起
【小米新機】國際版小米11登場　售約6,998港元起
【無綫耳機】傳新一代AirPods Pro、AirPods有望上半年推出
【無綫耳機】傳新一代AirPods Pro、AirPods有望上半年推出
【寺廟防疫】觀音借庫2021改網上舉行　FB直播、免費登記代借（附連結）
【寺廟防疫】觀音借庫2021改網上舉行　FB直播、免費登記代借（附連結）
【終止服務】YouTube 3月起停止支援第三代Apple TV　可用AirPlay取代
【終止服務】YouTube 3月起停止支援第三代Apple TV　可用AirPlay取代
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？