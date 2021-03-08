【中國經濟】ING彭藹嬈：消費只是中國經濟的「穩定劑」　料年底人民幣處6.2水平

▲ ING大中華區首席經濟學家彭藹嬈認為，消費不是中國經濟增長引擎，只是「穩定劑」。

市場預期中國經濟今年由消費主導，而且兩會提及堅持擴大內需戰略基點，ING大中華區首席經濟學家彭藹嬈認為，出口仍未完全復甦，加上疫情或有反彈風險，消費不是中國經濟增長引擎，只是「穩定劑」，反而內循環的驅動力來自基建及房地產的投資，並稱現時中央只是限制房地產借貸，而非投資。

對於人民幣走勢，彭藹嬈指出，在央行不會改變貨幣政策的前提下，人民幣兌美元續波動，料全年於6元至6.8元徘徊，年底則處6.2水平。至於市場憂慮人行出現「收水」跡象，她指，資金淨回籠不足以判斷人行收緊貨幣政策，反宜是要留意利率變化，又指今年為去槓桿之年，定向降準機會較細。

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問及中美關係，彭藹嬈表示，科技戰會愈來愈緊張，從拜登的語言論看，中國企業不是商業夥伴，而是競爭者，認為中資科技企業面對極大挑戰。她稱，科技戰的影響延伸至半導體產業供應鏈，中國製的半導體無法出售到美國，導致半導體供應短缺，或拖累台灣、日本及韓國等經濟，而相關問題可否解決則取決於拜登會否放寬管制。

中國早前宣布全年經濟增長目標為6%或以上，彭藹嬈表示，目標遠低於該行7%及市場共識約8%的預測，令人震驚，相信暗示了疫情或會反彈的預期。

另外，提及港府計劃向合資格人士派發5000元電子消費券，彭藹嬈指，消費券無助明顯推動香港的GDP增長，並對餐飲業實際的扶助力度存疑。

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編輯：袁諾曦