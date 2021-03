▲ 已退市的日本最大網上券商思佰益(SBI)決定撤出香港。

外電報道,已退市的日本最大網上券商思佰益(SBI)決定撤出香港,總裁北尾吉孝(Yoshitaka Kitao)表示,由於香港實施「國安法」,計畫撤出香港的營運,因為「沒有自由,就沒有金融業務」(without freedom, there is no financial business)。

另外,北尾吉孝表示,由於英國脫離歐盟,思佰益也正在評估倫敦是否為最佳的歐洲營運據點。

北尾吉孝表示,去年香港實施「國安法」,加上本月較早有47名香港民主人士被捕,已使公司董事會愈來愈害怕,對金融機構而言,香港已不再是良好的營運據點,愈來愈多日本公司正在重新評估在香港的營運。

他又指,如果想跟中國做生意,寧願在北京、上海或其他地方設立辦工室。北尾吉孝認為香港作為打入中國市場的跳版的重要性已經下跌。

北尾吉孝指出,日本金融機構非常擔心香港的情勢,在公司準備重新安排香港的100名員工之際,他正在評估是否以新加坡和上海做為替代方案。

相關文章:【外資撤走】調查:國安法實施後三分一日企考慮調整香港業務

編輯:吳敏芳