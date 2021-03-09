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【外資撤走】日最大網上券商思佰益撤出香港　財庫局：國家安全與港發展相輔相成（第二版）

股市 19:12 2021/03/09

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已退市的日本最大網上券商思佰益（SBI）決定撤出香港。

外電報道，已退市的日本最大網上券商思佰益（SBI）決定撤出香港，總裁北尾吉孝（Yoshitaka Kitao）表示，由於香港實施「國安法」，計劃撤出香港的營運，因為「沒有自由，就沒有金融業務」（without freedom， there is no financial business）。

財庫局就事件回應傳媒查詢時表示，維護國家安全與香港發展利益相輔相成，當局將繼續致力提高香港作為國際金融中心的地位。

財庫局又指，香港資本市場一直運作暢順並保持活躍，2019年底至2020年底期間，在香港從事證券交易的持牌法團數目有所增加，達約1,450家；去年香港新股集資3975億元，全球位居第二。

另外，北尾吉孝表示，由於英國脫離歐盟，思佰益也正在評估倫敦是否為最佳的歐洲營運據點。

調查指三分一日企考慮調整香港業務，詳見【下一頁】

北尾吉孝表示，去年香港實施「國安法」，加上本月較早有47名香港民主人士被捕，已使公司董事會愈來愈害怕，對金融機構而言，香港已不再是良好的營運據點，愈來愈多日本公司正在重新評估在香港的營運。

他又指，如果想跟中國做生意，寧願在北京、上海或其他地方設立辦工室。北尾吉孝認為香港作為打入中國市場的跳版的重要性已經下跌。

香港在外派僱員宜居城市中排名上升【下一頁】

北尾吉孝指出，日本金融機構非常擔心香港的情勢，在公司準備重新安排香港的100名員工之際，他正在評估是否以新加坡和上海做為替代方案。

（第二版加入財庫局回應）

相關文章：【最自由經濟體】香港遭美國傳統基金會剔出經濟自由度排名、「無異內地城市」　陳茂波：不同意（第二版）

編輯：吳敏芳

金融機構 金融 國安法 外資 香港 中國 日本 北京 上海

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