【新股IPO】Novotech擬年內來港上市 集資116億元

外電報道，TPG資本有份投資、總部位於悉尼的臨床研究和檢測提供商Novotech計劃年內來港上市，集資約15億美元。據了解，Novotech目前正就上市事宜與高盛及瑞銀洽商，目標估值超過40億美元。

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從公司官網可見，Novotech成於1996年，為亞洲最大的生物技術專業合同研究組織（CRO）平台，主要提供首次人體到四期臨床研究的全面臨床服務，當中包括可行性評估、安全服務、醫療監管等範疇。在全球各地設有21個辦事處，其中覆蓋大灣區、南韓、東南亞、印度等地區。公司在2017年獲得TPG投資，TPG現時為Novotech的主要股東。

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記者：張以正