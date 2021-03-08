【大行點睇】今明兩年盈利料年均增八成　大和首予呢隻電動車股「買入」評級

大和發表報告，認為疫情加快電動車的發展，雅迪控股 （01585） 作為中國最大的電動車製造商，在去年上半年電動單車及電動滑板車銷量按年升1倍至405萬輛，於內地市佔率更由2019年的19%升至25%。

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大和預期，雅迪2021年至2022年度盈利複合年均增長率達到78.2%，較2013年至2019年度的平均水平13.3%明顯加速，因此首予「買入」評級，目標價則為25.3元。

雅迪控股今日跌13.7%至15.8元。

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