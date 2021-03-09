【吉利175】吉利汽車2月銷量增2.65倍、領克升4倍　股價倒升2%

▲ 吉利旗下領克品牌汽車2月份總銷量為11,825部，按年增長約超過四倍。

吉利汽車 （00175） 公布，由於2月為中國新年假期導致該月較少工作日，2月總銷量為7.7萬輛，按年增長265%。期內領克品牌汽車的總銷量為11,825輛，按年增長約超過四倍。吉利今年首兩個月總銷量升約76%至23.3萬輛，佔全年銷量目標153萬輛約15%以上，當中6828輛為新能源及電氣化汽車。

吉利今早股價一度隨早輪熱炒的電動車、科網股一同下跌，最多跌5%見20.9元，但其後明顯反彈，至上午10時50分，吉利最新升2.5%，報22.6元，成交10億元。

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中國市場銷情方面，吉利首兩個月賣出21.6萬輛，按年增長約69%。2月份，轎車､運動型多用途車及多用途汽車的總銷量分別為31,223輛､45,473輛及525輛。

至於出口市場，今年首兩個月，吉利出口量按年增長超過兩倍至17,353輛。

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編輯：陳韻妍