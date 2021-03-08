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【港股通】北水走資132億歷史次高　騰訊美團走資重災、中移動逆市吸資

當炒股 17:57 2021/03/08

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【港股通】北水走資132億歷史次高　騰訊美團走資重災、中移動逆市吸資

港股通北水今日淨賣出132億元港股，為歷來走資金額第二高。據聯交所數據，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 走資明顯，全日分別被北水減持29.8億元和25.6億元，5大北水成交股份中，中移動 （00941） 為唯一錄得北水淨買入的港股，吸資2.29億元。

綜合港股通深、滬兩地十大成交股份資料，騰訊港股通成交額達98.4億元，佔全日買賣金額約兩成；美團港股通成交額則為76.4億元。小米 （01810） 全日港股通買賣總額達54億元，排行第三，但僅淨流出1.47億元，反映北水資金買賣相對均衡。

其他走資比較明顯的股份尚有港交所 （00388） 和藥明生物 （02269） ，分別走資15.6億元和13.87億元。

十大成交股份中，除中移動外，中芯國際 （00981） 、思摩爾 （06969） 也錄得輕微吸資，分別淨流入385萬元和693萬元。

相關文章：

【大行報告】港股通走資132億元、年內次高　高盛再調高港交所目標價續建議「沽售」

【大行報告】大摩：債息升及刺激政策退場對內需股構成雙重打擊　將港交所從中港焦點股中除名

【北水基金】5港股通養老金基金完成募集 趁港股跌市等執平貨

 

編輯：麥德銘

港股 香港交易所（00388） 騰訊控股（00700） 中國移動（00941） 小米集團－W（01810） 美團－W（03690） 中芯國際（00981） 藥明生物（02269） 思摩爾國際（06969） 走資

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