【港股通】北水走資132億　騰訊美團走資重災、中移動逆市吸資　內地基金憂現贖回潮

▲ 【港股通】北水走資132億歷史次高 騰訊美團走資重災、中移動逆市吸資

港股通北水今日淨賣出132億元港股，為歷來走資金額第二高。據聯交所數據，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 走資明顯，全日分別被北水減持29.8億元和25.6億元，5大北水成交股份中，中移動 （00941） 為唯一錄得北水淨買入的港股，吸資2.29億元。

北水基金贖回情況亦引起關注，據內地傳媒引述大型基金消息指，贖回情況肯定有， 但未山現贖回潮，新進來的基民及去年第四季的部份新基民，持有的基金已浮虧，通常出現浮虧，基民往往在面值附近選擇贖回，那時候基金經理的壓力會比較大。

北水今日大走資，部分北水愛股資金流向

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綜合港股通深、滬兩地十大成交股份資料，騰訊港股通成交額達98.4億元，佔全日買賣金額約兩成；美團港股通成交額則為76.4億元。小米 （01810） 全日港股通買賣總額達54億元，排行第三，但僅淨流出1.47億元，反映北水資金買賣相對均衡。

其他走資比較明顯的股份尚有港交所 （00388） 和藥明生物 （02269） ，分別走資15.6億元和13.87億元。

十大成交股份中，除中移動外，中芯國際 （00981） 、思摩爾 （06969） 也錄得輕微吸資，分別淨流入385萬元和693萬元。

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編輯：麥德銘