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【ET講股通】梁耀康：小股災應對策略 同場加映答股環節 （立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 19:00 2021/03/08

分享：

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股表現疲弱，恒指高開後反覆向下，全日跌557點或1.9%，收報28540點。跌市成交增，總成交達2,767億元。展望後市，28500點相信難守，需反覆向下尋找支持，不排除下試26000點。

新經濟股跌幅顯著  難言見底

新經濟股跌幅顯著，仍未見出現明顯承接，難言見底。美團 （03690） 上周五稍為反彈後，今日再次大跌8.4%至308.8元。其餘二綫科技股累積跌幅更大。

上周五美股V彈，納指倒升1.5%，惟今日美股期貨再次受壓，港股亦無運行。A股跌幅亦顯著，上證指數高開低收，全日跌2.3%。債息上升，金融股受惠，中銀香港 （02388） 升4.5%。

A股受壓北水走資  緊盯債息

展望後市，A股續弱，對港股的影響不能掉以輕心。今日北水淨流出逾130億元，直接令北水愛股如美團、騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 等受壓。另外，需緊盯美10年債息會否再抽上，現向上逼近1.6厘。在債息抽升下，新經濟股恐仍有壓力。若債息突破1.8厘，恐怕連傳統經濟股亦將面臨沽壓。

現市況下，聯儲局對股市的憂慮有限，相信短期不會有新的支持措施出台。待債息突破1.8厘至2厘，市場出現恐慌情況，商品價急回落，相信儲局才有機會出手穩定市場。

另外，愈來愈多公司持有虛擬貨幣資產，最新有美圖 （01357） 購買以太幣及比特幣。萬一股市出現更深調整，將來甚至出現拋售潮，則虛擬貨幣亦勢必受壓，在虛擬貨幣市場流動性不高的情況下，慎防出現惡性循環。

【「ET講股通」問股環節，包括︰藍月亮、友邦、阿里巴巴、贛鋒鋰業、思摩爾、比亞迪︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股：按此

 

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欄名 : ET講股通

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