【香港創科】 數碼港學院去年吸引3,500人參與　線上平台夥AWS、Airbnb提供免費課堂

▲ 數碼港學院希望提供不同科技及創業相關活動及培訓計劃，進一步擴大香港的科技人才庫。

數碼港早前舉辦「數碼港學院」節目巡禮暨第六屆「數碼港．大學合作夥伴計劃」畢業典禮，總結數碼港學院在過去一年的成果及分享未來的發展方向。

【港區國安法】金融時報：日本最大網上券商思佰益擬撤出香港 與國安法、初選47人案有關？

數碼港學院希望透過與科技企業、商業機構和大專院校合作，提供不同科技及創業相關活動及培訓計劃，進一步擴大香港的科技人才庫。過去一年，數碼港學院推出各種創業和實習計劃，包括「數碼科技實習計劃」及「數碼港金融從業員金融科技培訓計劃」等，為年青人提供實習及就業平台。該機構又與各大院校合作，鼓勵大學生參加跨學科學分實習計劃。數碼港學院又同時舉辦包括金融科技、區塊鏈、智慧生活等範疇的認可課程，吸引超過3,500人參與。

數碼港學院的全新線上平台亦已經上線，提供一系列免費資源，包括與香港監管科技協會合作，開放大量免費線上課堂。線上平台又連接美國知名初創加速器Y Combinator，設立初創學院，連繫Airbnb、Stripe、 Coinbase等，為初創提供免費創業建議及諮詢。除此之外，數碼港學院又有線上學習平台，與AWS、 IBM和Microsoft合作。

【疫市擴充】美國投資公司「康橋匯世」擬赴港設辦事處 冀吸納亞洲億萬富翁

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，數碼港學院今年將進一步強化作為專業資歷認證、實習及就業平台。未來一年將與本地及國際大學合作，包括聯同環太平洋大學協會和墨西哥蒙特雷科技大學 (Tecnológico de Monterrey)舉行為期一年的虛擬 APRU 電競人才培育計劃，為學生提升電競技能及發展職業生涯，以及將於今年７月中與澳洲新南威爾斯大學合辦的CAFEA青少年智慧城市論壇。

【網購商機】Pricerite實惠新會員1元獨享泰國香米、手工啤等 每周優惠低至13折（附優惠一覽）

責任編輯：葉泳珊