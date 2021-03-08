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【司法覆核】涉串謀詐騙被裁定脫罪不獲訟費　曹貴子入稟申司法覆核

股市 17:56 2021/03/08

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【司法覆核】涉串謀詐騙被裁定脫罪不獲訟費　曹貴子入稟申司法覆核

康宏環球 （01019） 前執行董事曹貴子疑串謀兩名高層，隱瞞康宏董事局收購信盈國際屬關聯交易，審訊後被裁定串謀詐騙等罪脫，惟法官指曹自招嫌疑，拒批訟費。曹今（8日）入稟高等法院提出司法覆核，要求推翻法官訟費裁決。入稟狀指，原審法官指曹非董事局成員，卻公開執行董事職能，令人懷疑曹與高層串謀隱藏真正身份，惟控方在原審中未能證明3名被告有串謀，並非辯方有提出其他辯解，無證據顯示曹當時自招嫌疑。

涉案3人曹貴子（57歲）、陳麗兒（48歲）及陳毅凱（52歲），經審訊後，早前被裁定串謀詐騙及公司董事作出虛假陳述2罪不成立；惟原審法官拒絕向曹批出兩罪訟費，其餘被告則僅獲串謀詐騙一罪的訟費。

曹貴子入稟高等法院提出司法覆核，要求推翻原審法官的訟費裁決及批出訟費。

入稟狀指，3人被控串謀對董事局隱瞞曹貴子持股信盈國際，使康宏環球透過子公司康宏財務收購信盈國際，而沒有披露屬關連交易。經審訊後，原審法官裁定罪名不成立，因曹持股信盈國際屬公開記錄，曹亦公開地在董事會上行使董事職能，控方未能證明3人串謀隱瞞董事局。

惟原審法官拒絕曹的訟費申請，指曹非董事局成員，卻公開執行董事職能，曹被懷疑與高層有串謀隱藏曹的實質董事身份，屬自招嫌疑。

入稟狀續指，審訊中控方並未能證明有關串謀屬實，而辯方在有關方面沒有提出新證據作辯解，無證據顯示曹當時有自招嫌疑。

就公司董事作出虛假陳述罪，控罪指3名被告贊成發表2016年年報，而他們知悉該年報中有陳述是誤導、虛假或欺騙的。

入稟狀指，原審法官認為3人只是同意委任1名執行董事考慮及批准該年報，審訊中卻欠缺了關於該名受委任董事的證據，遂裁定罪脫，惟原審法官指3人得悉年報內容有誤，卻沒有提出修改，行為暗示同意通過報告，3人自招嫌疑。

入稟狀續指，上述董事會議決即暗示曹同意通過報告的說法欠缺證據，指該名受委任的董事身份不明，憑此推論被告有同意報告內容，並不合理，原審法官的訟費裁決自相矛盾。

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記者：王仁昌

港股 康宏環球（01019） 司法覆核 曹貴子
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