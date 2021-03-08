【大行報告】呢隻物管股逆市企硬 花旗料其盈利增長75％　首予買入評級 目標價潛在升幅42％

花旗發表報告稱，世茂服務（00873）盈利增長能力強勁，預計今明兩年盈利複合年增長率可達75%，首予「買入」評級，目標價19.5元。

世茂服務周一（8日）收報13.78元，跌0.1%，成交額4千萬元，在大跌市中企硬，距目標價潛在升幅43%。

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世茂服務早前曾發盈喜，預計去年度盈利增長達80%以上，花旗預期今明兩年年復合增長達75%。報告指出，集團的盈利展望穩健，預計有助推高市盈率估值，其整合能力有助支持純利率於2020至2022年維持在15%至16%，管理資產面積年復合增長率為61%，當中41%新合約來自第三方，24%來自母企，35%來自併購。

花旗認為，世茂服務母公司世茂集團（00813）為內地10大發展商，並主要針對一、二線城市，業務亦多元化，公司利潤組合升級，社區增值服務增至40%，科技和增值服務資源能夠與紅杉資本和騰訊（00700）等策略性投資者整合，若納入港股通(3月15日生效)有助提高投資者興趣。

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