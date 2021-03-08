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【UA結業】UA經營壓力大結業　戲院業未來情況如何？

商業 18:05 2021/03/08

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UA院綫因不敵疫情及長期經營壓力，即日起全線結業。（黃建輝攝）

UA院線因不敵疫情及長期經營壓力，即日起全線結業。有業界人士稱，大型遦鎖院線早前面對零收入和長期的租金壓力，正艱難支撐。然而，大型院線結業的同時，近來仍有主打小型戲院的院線開張。

ACX Cinemas發言人表示，對於UA事件感到可惜。但其院線在5成入座率限制的條件下，戲院目前入座率維持8成至9成，周末期間更是爆滿。該院線未來會繼續物色新舖，並以小型戲院為主的同時，注重增加觀眾的觀影體驗，以及加入新穎的元素。

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【疫市營商】疫下營商要有法　商場增推廣刺激人流最有效？

事實上，ACX Cinemas總監黃永峯早前曾表示，公司業務包括電影投資、製作和發行等，進駐北角匯開電影院，皆因疫情下發展商提供較好條件，成本和佔地不算太大，故相信是「逆流而上」的商機。他更預料，將加開約2間新電影院。

高先電影院董事總經理曾麗芬表示，UA為電影院觀眾來更多選擇。她舉例，當年在沙田UA 6引入迷你戲院，帶動了全新的戲院文化，其後更引入IMAX影院和網上售票系統。故也對UA結業，感到非常可惜。

記者：馬意文

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