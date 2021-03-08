▲ 英國護士轟1%加薪是侮辱 約翰遜稱已加到盡

新冠病毒疫情肆虐英國，公營醫療系統國民保健服務（NHS）負擔沉重，醫護人員工作極度繁重，惟英國政府僅計劃向NHS醫護加薪1%，醫護認為幅度過低，有護士更形容加幅具侮辱性。首相約翰遜強調，國家處於艱難時期（tough times），加薪1%已是加到盡。

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約翰遜（Boris Johnson）到訪倫敦一間疫苗注射中心時，被問到醫護加薪問題，為加薪1%的計劃辯護。他稱整個公務員體系都面臨凍薪，國家處於處於艱難時期，有關幅度已是加到盡（as much as we can），並讚揚醫護是英雄，對他們非常感激。

疫情之下，醫護工作無疑風險極高，政府在加薪幅度上與醫護界的預期有明顯落差，有護士直指加幅具侮辱性（insulting），揚言或發動罷工，並稱少得可憐的加幅，或導致人員流失，令醫療體系人手問題惡化。

英國護士工會皇家護士學院（Royal College of Nursing）秘書長Dame Donna Kinnair敦促當局收會成命，又稱對業界說些好聽的說話（warm words）不會解決問題。在野工黨亦算舊帳，稱政府去年曾承諾會加薪2.1%。

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對醫護加薪1%建議，由獨立小組審查後向政府作出，英政府發言人指出，1%加薪是實質的增長（real-terms increase），按最新數據，英國通脹是0.9%。

醫護人才在英國十分渴市，不過英國NHS員工薪金一向不算特別吸引，如司機等支援性質的職位，最低年薪1.8萬英鎊（約19.3萬港元，折合月薪1.6萬港元），新的護士年薪2.5萬鎊（約26.8萬港元，折合月薪2.3萬港元）。

責任編輯：林建忠