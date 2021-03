▲ 英國護士轟1%加薪是侮辱 約翰遜稱已加到盡

新冠病毒疫情肆虐英國,公營醫療系統國民保健服務(NHS)負擔沉重,醫護人員工作極度繁重,惟英國政府僅計劃向NHS醫護加薪1%,醫護認為幅度過低,有護士更形容加幅具侮辱性。首相約翰遜強調,國家處於艱難時期(tough times),加薪1%已是加到盡。

約翰遜(Boris Johnson)到訪倫敦一間疫苗注射中心時,被問到醫護加薪問題,為加薪1%的計劃辯護。他稱整個公務員體系都面臨凍薪,國家處於處於艱難時期,有關幅度已是加到盡(as much as we can),並讚揚醫護是英雄,對他們非常感激。

疫情之下,醫護工作無疑風險極高,政府在加薪幅度上與醫護界的預期有明顯落差,有護士直指加幅具侮辱性(insulting),揚言或發動罷工,並稱少得可憐的加幅,或導致人員流失,令醫療體系人手問題惡化。

英國護士工會皇家護士學院(Royal College of Nursing)秘書長Dame Donna Kinnair敦促當局收會成命,又稱對業界說些好聽的說話(warm words)不會解決問題。在野工黨亦算舊帳,稱政府去年曾承諾會加薪2.1%。

對醫護加薪1%建議,由獨立小組審查後向政府作出,英政府發言人指出,1%加薪是實質的增長(real-terms increase),按最新數據,英國通脹是0.9%。

醫護人才在英國十分渴市,不過英國NHS員工薪金一向不算特別吸引,如司機等支援性質的職位,最低年薪1.8萬英鎊(約19.3萬港元,折合月薪1.6萬港元),新的護士年薪2.5萬鎊(約26.8萬港元,折合月薪2.3萬港元)。

責任編輯:林建忠