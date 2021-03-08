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【網民熱話】退休需要幾錢？　網民：計下每月生活費！

理財智慧 18:37 2021/03/08

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安穩退休是市民的夢想，至於什麼時候退休才是適合就見人見智了。有人指越早越退休越好，又有人覺得等到有錢過下半輩子才退休好。近日有網民於網上討論區發文，指鄰居打算55歲就退休，令他不禁疑惑要多少錢才能退休。

樓主指自己今年62歲，遇上打算55歲就退休的從事藥房的鄰居，以為對方已掙夠錢退休。詢問大家如果自己有三手匯豐控股（0005），夠不夠他退休。

【新股IPO】Novotech擬年內來港上市 集資116億元【下一頁

網民指可能鄰居年輕時一早存下足夠的退休金額，更指退休年齡每人都不一樣，樓主不應比較。像是網民的母親不願退休，即使有錢用到80歲，她也指79歲很年輕，何況只有60出頭的她。

更有人稱有錢退休不如做一些空閒的工作，做人沒有寄託很容易無聊。至少退休所需的金錢可以以自己一個月的花費為基準，如「每月要用2萬，一年24萬，當你100歲，45x24= 1000萬」，要至1000萬才能退休。匯豐現價一手1.9萬，三手5.7萬，網民指可能只夠樓主去一，兩次旅行，更不要提豪華旅遊了，建議樓主多多努力。

【延伸閱讀】最新人力資源顧問公司調查 2021年本港10大高薪職位 年薪可高達350萬【下一頁

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責任編輯：張瑋婷

退休 滙豐控股（00005） 網上討論區 退休金

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