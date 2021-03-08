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【港元定期存款】虛擬銀行港元定存息最高0.7厘 專家料減息潮未完

Hot Talk 17:55 2021/03/08

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虛銀劈息浪加劇，爭相把1厘息下架。

3月開局才第2周，大小銀行延續2月份的港元定期存款減息浪，當中又以擅打定存高息牌的虛擬銀行，更輪流劈息，先後把1厘及0.9厘息下架，近日更罕現再重手劈息，如今3個月、半年及1年存期港元定存的高息王，破天荒首次劃一齊報0.7厘。

想知虛銀中長期港元定存息率？可按下圖了解

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最新一減再減的，是小米（01810）旗下的天星（AirStar Bank），剛把3個月及半年港元定存息皆微削0.05厘，新息率為3個月0.6厘，以及6個月是0.65厘。專家指，即使港滙自3月初起稍為轉弱，但拆息仍低企，料降息潮未完。畢竟本港消費市道有待復甦，如今天UA院線突結業，凸顯失業率或未見頂。

虛擬銀行經劈息後，目前短中長息的霸主，俱為騰訊（00700）有份的富融，該行於2月底撤1厘息後，當中3個月港元短存息從1厘累削0.3厘，新息率僅得0.7厘，罕有跟半年及1年看齊。除了3個月期跟匯立（WeLab Bank）相同外，其餘半年及一年皆跑贏競敵，可是其門檻最高，要求100萬元才享最高特惠息。

虛銀削活期息存款上限【下一頁

此外，以反映銀行資金成本的3個月港元拆息低見0.23厘，半年僅0.5厘，一年亦只不過是0.6厘。稱霸虛銀的上述3存期存息俱有0.7厘，牌面上已是蝕本搶存。業界指，虛銀最近連番減活期息及定存息，反而轉戰場至力谷消費回贈，亦變相令搶存戰收斂。

華僑永亨經濟師謝棟銘料，港滙近日雖跌至一年新低，但預計在7.75至7.8上落，因大型IPO如百度等回流上市，下半年債券南向通有望開通，市場對港元始終有需求。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 港元定期存款

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