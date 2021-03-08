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新西蘭增購850萬劑輝瑞疫苗 最快年中開打

環球社會熱點 17:54 2021/03/08

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全球新冠肺炎疫情肆虐，多國均開展新冠疫苗接種計劃。新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）表示，新西蘭已額外訂購多850萬劑輝瑞（Pfizer）疫苗，藥廠最快於今年年中交付，合共有1,000萬輝瑞疫苗，數量足以讓所有新西蘭國民完成接種兩劑。

印度供1000萬劑疫苗給英國 「不影響供應貧窮國」 【下一頁】

阿德恩指，決定選用輝瑞疫苗是基於事實證明，輝瑞的有效率達95%。新西蘭已合共訂購了1,000萬劑輝瑞疫苗，足夠為所有國民接種兩劑疫苗。她指出，此舉亦意味著新西蘭「離放寬新冠肺炎疫情的社交措施只有一步之遙」（is one step closer to moving away from restrictions to manage Covid-19）。

Moderna疫苗出貨慢 歐盟16國叫停加單 【下一頁】

新西蘭國家黨領袖柯林斯（Judith Collins）則指，國家至今仍未就接種新冠疫苗制定完整計劃或時間表，更未有向國民說明優先接種群體及接種疫苗時間。阿德恩解釋指，疫苗送抵當地的日期取決於輝瑞藥廠，料疫苗最快今年年中送抵新西蘭。當地政府最快於本周三向民眾進一步說明疫苗接種計劃詳情。

責任編輯：郭麗明

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