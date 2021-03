新西蘭增購850萬劑輝瑞疫苗 最快年中開打

全球新冠肺炎疫情肆虐,多國均開展新冠疫苗接種計劃。新西蘭總理阿德恩(Jacinda Ardern)表示,新西蘭已額外訂購多850萬劑輝瑞(Pfizer)疫苗,藥廠最快於今年年中交付,合共有1,000萬輝瑞疫苗,數量足以讓所有新西蘭國民完成接種兩劑。

阿德恩指,決定選用輝瑞疫苗是基於事實證明,輝瑞的有效率達95%。新西蘭已合共訂購了1,000萬劑輝瑞疫苗,足夠為所有國民接種兩劑疫苗。她指出,此舉亦意味著新西蘭「離放寬新冠肺炎疫情的社交措施只有一步之遙」(is one step closer to moving away from restrictions to manage Covid-19)。

新西蘭國家黨領袖柯林斯(Judith Collins)則指,國家至今仍未就接種新冠疫苗制定完整計劃或時間表,更未有向國民說明優先接種群體及接種疫苗時間。阿德恩解釋指,疫苗送抵當地的日期取決於輝瑞藥廠,料疫苗最快今年年中送抵新西蘭。當地政府最快於本周三向民眾進一步說明疫苗接種計劃詳情。

