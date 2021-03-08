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【港區國安法】金融時報：日本最大網上券商思佰益擬撤出香港　與國安法、初選47人案有關？

商業 17:50 2021/03/08

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據報其執行長北尾吉孝指，撤出香港是基於「沒有自由，便沒有金融業務」。

金融時報有報道指，日本最大網絡證券經紀公司 SBI Holdings（思佰益）因本港實施港區國安法，而計劃撤出香港。據報其執行長北尾吉孝指，撤出香港是基於「沒有自由，便沒有金融業務」。

【疫市擴充】美國投資公司「康橋匯世」擬赴港設辦事處　冀吸納亞洲億萬富翁

此決定將會使思佰益成為最大日本金融機構撤出香港。北尾吉孝解釋，香港去年實施港區國安法、近期47名民主派人士因參與初選被捕，加劇日本董事會的恐懼。他又指，此令香港對金融機構而言，已不再是良好的營運地點。 他又稱愈來愈多企業重新考慮其香港業務的規模。

以往作為打入中國市場的跳版，北尾吉孝認為香港近年的重要性已經下跌。他續指，若企業要發展中國業務，倒不如在北京、上海或其他城市設置據點。

他又坦言，思佰益可能是唯一表明要撤離香港的日本金融機構。其他金融機構未必會明言撤離香港，或剎停增加投資香港的決定。思佰益亦正在評估是否會在倫敦、 阿姆斯特丹等地設置據點，因英國脫歐後，亦令投資在倫敦的決定不再簡單。

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責任編輯：葉泳珊

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