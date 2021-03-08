【大行點睇】現價尚未反映中國市場潛力 瑞銀仍睇好友邦做紅底股？

友邦 （01299） 即將於周五（12日）公布去年全年業績，瑞銀發表報告，預計友邦在香港第四波疫情下，當地業務維持疲弱，但東南亞市場仍然穩定增長，因此友邦第四季新業務價值的按年跌幅將收窄至23%。

瑞銀又指，預計友邦去年全年新業務價值將按年跌32%，不過今年將重回正增長，增幅達到25%。該行解釋，自去年第累1季開始，友邦在中國等主要市場，新客戶增長速度續向上，支持公司銷售增長。瑞銀認為，友邦現價尚未反映中國市場的增長潛力，因此維持買入評級之餘，目標價亦維持在115元。

今日友邦股價跌1.6%至96.55元。

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