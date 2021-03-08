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【大行報告】大摩：債息升及刺激政策退場對內需股構成雙重打擊　將港交所從中港焦點股中除名

股市 17:32 2021/03/08

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【大行報告】大摩：債息升及刺激政策退場對內需股構成雙重打擊　將港交所從中港焦點股中除名

摩根士丹利調整消費股各子行業比重，將耐用品及服飾股調升至「增持」，至於媒體、娛樂及消費服務則維持「增持」，該行同時下調汽車股評級至「減持」，零售股評級則降至「中性」，內房股則維持「減持」，但將減持比重略為減少。

大摩指，中長綫來看，私人消費仍會是推動內地經濟增長的主要動力，相信今年消費增長會升至疫情前水平，但短線消費股沽壓沉重，因無論在岸或離岸風險偏好較低。

大摩之前唱淡吉利股價表現【下一頁】

「內地刺激經濟政策「退場」及美國十年期債息上升，令中國股市面臨雙重壓力。」大摩認為，零售股中大部分為大型電子商貿股，對於債息上升相當敏感，而汽車股銷售將快速回復正常化，同時受到政策限制。

至於耐用品及服飾股，剛性需求及未來兩年網上及網下銷售渠道擴張，將會帶來收入增加，加上存貨率接近疫情前水平，故看好相關股份前景。至於內房股，大摩稱，中短線政策難有改變，但再收緊宏觀的可能性亦不高，加上估值已跌見數年低位，故對內房股維持「審慎」看法。

摩通料今年內房股銷售勝預期【下一頁】

大摩，將東風 （00489） 及港交所 （00388） 從中港焦點名單中撤走，同時加入李寧 （02331） 及興業銀行（滬：601166）。

相關文章：【名家觀點】安聯陳致強：目前看不到港股出現熊市來臨的可能性　選股首重盈利表現

相關文章：【名家觀點】瑞銀劉鳴鏑：目前股市大調整只是慢牛中間的回調　債息升源於環球經濟佳

 

編輯：陳韻妍

港股 大行報告 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 東風集團股份（00489） 增持 汽車股 減持 李寧（02331） 興業銀行（滬：601166）

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