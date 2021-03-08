▲ 【新股IPO】Deliveroo戶戶送啟動倫敦上市 預留5億港元股份發予消費者

疫情令外賣服務要求大增，外賣平台Deliveroo戶戶送正式啟動倫敦上市，向倫敦證交所提交上市意向（intention to float），並公布去年財務和營運數據。Deliveroo表示，英國顧客將獲發5,000萬英鎊股份（折合5.4億港元），公司早前也表示，會為送餐專員設立1600萬英鎊感謝獎金，而於2018年公司宣布所有永久僱員將為公司的購股權持有人。

Deliveroo去年總交易額按年增加64%至41億英鎊，並料今年總交易額可逾50億英鎊，集團目前有逾600萬月活躍用戶。

Deliveroo去年虧損2.24億英鎊，較前一年度虧損3.17億英鎊收窄，公司指，在2020年中有兩個季度經調整的EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）獲利，相關毛利潤由2019年的1.89億英鎊增加89.5%至3.58億英鎊。

Deliveroo上市前向速遞員派1.7億獎金 最高可獲分10.5萬元，可見【下一頁】

據最新一輪融資時估值，Deliveroo上市時估值料逾70億美元，為近年倫敦最大型的新股IPO之一，Deliveroo使用同股不同權架構，公司創辦人及行政總裁許子祥有更高投資票權股份。因應Deliveroo架構，公司將以「標準市場（Standard」在倫交所交易，而非在「高級市場（Premium）」交易，意味Deliveroo不會納入英國富時指數。

父母來自台灣、在美國長大的許子祥稱：

從未想過戶戶送的營運規模會如此龐大。我們正建立專營外賣業務的中央廚房、提供按需生活百貨即時配送服務、發展各式工具幫助餐廳邁向業務數碼化

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【餐飲外賣】戶戶送Deliveroo最新融資估值增至逾540億 未來數月上市

【新股IPO】Deliveroo戶戶送最快3月公布英國上市計劃 傳已委聘高盛摩通

編輯：麥德銘