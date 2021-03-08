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【老牌英資】怡和洋行宣佈私有化旗下子公司剩餘股權 　涉資近427億元

股市 18:15 2021/03/08

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怡和策略現時持股香港置地，牛奶國際及文華東方酒店集團股權。

外電報道，老牌英資怡和洋行（Jardine Matheson & Co.）（SGX﹕J36）宣佈，為簡化公司架構，集團擬以約55億美元（約427.2億港元）私有化旗下子公司怡和策略（Jardine Strategic） （SGX﹕J37）剩餘股東的15%股權。

據集團於新交所發表的公告，怡和洋行以每股33美元收購怡和策略剩餘股權，較周五收市價27.45美元高出20.25%，有關交易將於今年4月底完成。交易完成後，怡和策略將成為怡和洋行的全資子公司，而怡和策略擁有的怡和洋行股權亦將被取消。

怡和策略周一全日升近2成，收報32.8美元，最新市值達304.3億美元；怡和洋行升15.78%，收報62美元，市值達392.3億美元。

怡和洋行指，預料有關收購可簡化集團公司架構 ，提升營運效率。

該行在公告內文表示，兩間公司自1980年代起開始交叉持股。在交易完成前，怡和洋行持有84.9%怡和策略股權，怡和策略則持有59.3%怡和洋行股權。

怡和策略現時在新加坡上市，交易落實後，該公司將會從新交所退市。怡和策略現時持股50.4%香港置地股權 ，77.6%牛奶國際股權及79.5%文華東方酒店集團股權。

怡和洋行於1832年成立，前稱為「渣甸洋行」，為昔日香港四大洋行之一，在中國、東南亞和香港均設有業務，目前由凱瑟克（Keswick）家族打理。

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編輯﹕賴奕羚

 

香港物業 收購 東南亞 香港 新加坡 香港置地

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