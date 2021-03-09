【盈喜盈警】一文看清企業數據　伊登軟件料去年純利按年跌35%（不斷更新）

▲ 一文看清企業數據

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

前一周公布｜【盈喜盈警】一文看清企業數據 愛帝宮料去年盈轉虧（不斷更新）

【盈喜】

譽宴 （01483） 預計，去年純利將錄得9000萬元至9500萬元，2019年同期錄得虧損7490萬元。公司表示，有關變動主要因為集團去年完成出售中式酒樓業務，獲得收益，以及去年環境維護業務的分部溢利增加所致。

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福森藥業 （01652） 預計，去年純利將介乎於人民幣6300萬元至7500萬元，比2019年同期增加約21%至44%。公司表示，純利增加主要因為市場需求增加，推動集團主要產品的銷售額增加。

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順泰控股 （01335） 預計，去年由虧轉盈，預計純利將不超過2000萬元。公司表示，由虧轉盈主要因為去年已終止經營業務所產生的純利錄得不超過2000萬元。

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祈福生活服務 （03686） 預計，去年純利按年將錄得超過3成增幅，主要因為去年錄得投資於銀條的公允價值收益錄得約3580萬元人民幣。

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三盛控股 （02183） 預計，去年純利將較上一年度大幅增加，主要由於集團收購盛途集團後所作出的貢獻。

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三和精化集團 （00301） 預計，去年錄得稅後利潤約人民幣6580萬元，比2019年同期增長約175%。集團表示，純利增長主要因為﹕（i）平均銷售成本下降，導致毛利率上升；（ii）上市費用減少。

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聖馬丁國際 （00482） 預計，去年虧損將按年減少不少於90%。集團表示，去年錄得虧損主要因為新冠疫情爆發，部分城市實施封城，集團產品延遲向客戶交付而造成。

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雲鋒金融 （00376） 發盈喜，去年權益股東應佔淨利潤初步估計約 6.1 億元，按年增1.4倍，淨利潤顯著增加主要是由於集團保險業務的表現理想丶非保險業務的經營改善，以及權益類投資的已實現收益錄得顯著增長。

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雲鋒投資以最少3%折讓售阿里健康股份 套現近40億元

中滙集團 （00382） 發盈喜，預期截至今年2月底止半年，經調整純利按年增不少於30%，主要原因為期內集團旗下廣州華商學院（前稱廣東財經大學華商學院）及廣州華商職業學院在校學生人數及平均學費的增長；及集團於回顧期內收購的四川城市職業學院及四川城市技師學院所帶來的業績貢獻。

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【盈警】

周黑鴨 （01458） 預計，去年淨利潤將按年下降約65%，而2019年同期則錄得4.07億元人民幣。公司表示，淨利潤減少主要因為去年新冠疫情爆發，中國在全國實施疾病防控措施，以及限制消費場所，對公司營運產生重大影響。

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伊登軟件 （01147） 預計，去年純利將按年減少約35%，主要因為美國在2019年5月實施限制，令集團最大客戶的供貨受到限制，以致公司向該客戶銷售的銷售額按年下跌。

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瑞誠（中國）傳媒集團 （01640） 預計，去年純利將按年減少逾7成，收入將按年減少4成。公司表示，收入及純利減少主要因為新冠疫情爆發，令食品及飲料行業的客戶廣告投放量減少。

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佳兆業健康 （00876） 預計，去年虧損將介乎於1500萬元至2500萬元，2019年同期則錄得3.55億元純利。公司表示，由盈轉虧主要因為新冠疫情爆發導致海外訂單減少，導致毛利減少。

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天安 （00028） 預計，去年純利將顯著下降50%至60%，而2019年同期則錄得純利約13.46億元，主要因為﹕（i）集團投資物業的公允價值下降；（ii）應佔合營企業溢利下降。

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亞證地產 （00271） 預計，去年將錄得虧損5000萬至6000萬元，去年同期則錄得純利約5801萬元。公司表示，財務表現大幅下跌主要因為﹕（i）集團的投資物業的公允價值虧損；（ii）集團去年應佔聯營公司虧損。

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絲路物流 （00988） 預計，去年將錄得不少於7000萬元的經營虧損，公司表示，主要因為受新冠疫情嚴重影響，商品貿易分部大幅減少所致。

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日贏控股 （01741） 預計，截至2021年3月底止6個月，預料期內將錄得淨虧損，而2020年同期則錄得純利約2140萬元。集團認為，預期由盈轉虧主要因為﹕（i）集團與客戶就合約金額超過3億元的大型項目進行長時間的工程進度認證磋商；（ii）集團兩項個別大型項目仍處於初始階段，期內確認的工程量較少，導致收入大幅減少。

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新澧集團 （01223） 預計，去年公司應錄得虧損2億元至2.5億元，而2019年則錄得純利約7170萬元。

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新石文化投資 （01740） 預計，去年淨利潤將錄得不超過人民幣200萬元，而2019年同期則錄得淨利潤約2464萬元人民幣。公司表示，財務表現預期出現倒退主要因為﹕（i）受新冠疫情影響，集團製作的電視劇項目未能按原定時間表播放，以致收入大跌。（ii）集團需遵守社交距離措施削減旗下宣傳和推廣活動，因此未能與客戶就主要電視劇的價格和播放時間表達成協；（iii）若干客戶的貿易應收款項賬齡較展，增加金融資產的減值撥備。

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元征科技 （02488） 預計，去年將錄得虧損1.3億元人民幣，2019年則錄得虧損約1.37億人民幣，主要因為（i）受新冠疫情及全球經濟環境的不明朗因素影響，金融資產減值增加；（ii）無形資產減值及研發費用增加；（iii）人民幣升值導致外匯虧損增加。

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嘉耀控股 （01626） 預計，去年除稅後虧損將錄得介乎約人民幣2850萬元至3150萬元人民幣，而2019年同期則錄得除稅後利潤約750萬元人民幣。公司表示，業績惡化主要因為﹕（i）疫情爆發導致公司銷售減少；（ii）去年售予主要客戶的產品平均價格下降，導致利潤率下降。

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貴聯控股國際 （01008） 預計，去年純利將按年減少約8成至9成，主要因為盈利能力下降，確認重大商譽減值虧損。

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富陽 （00352） 預計，去年虧損大幅減少或轉虧為盈不超過人民幣50萬元。公司表示，虧損減少或轉虧為盈主要因為﹕（i）集團在中國的房地產諮詢及代理服務的營業額及毛利率增加；（ii）集團實施成本控制，行政開支大幅減少。

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正商實業 （00185） 預計，去年公司純利將按年跌35%至45%，而2019年同期純利則錄得11.52億元。公司指，純利下降主要由於新冠疫情促使部分物業項目發展進度受阻，以及受國家的房地產市場政策所影響，集團去年物業交付收入下降，毛利受壓，物業項目售價亦低於預期，因而影響純利。

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深藍科技 （01950） 預計，公司去年虧損約為人民幣90萬元，2019年則錄得純利約2400萬元。此外，公司亦預計收入將按年減少約26.4%。公司指，去年錄得虧損主要因為﹕（i）受新冠疫情影響，部分國家的措施對集團下遊客戶的生產及營運造成不利影響；（ii）中美關係緊張，影響全球貿易活動及物流，對影響製造出口行業及人工革製造業下遊產現表現；（iii）上遊化工材料價格大幅上漲。

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康華醫療 （03689） 預計，公司去年將錄得虧損約4800萬元至5200萬元，而2019年同期則錄得純利約4870萬元。公司表示，去年由盈轉虧主要因為﹕（i）疫情期間，集團醫療機構的就診人數減少及醫療服務減少營運；（ii）集團旗下醫院持續錄得虧損。

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