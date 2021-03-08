【大行點睇】「王國紀元」帶動去年下半年收入大增 IGG獲花旗升目標價近3成

花旗發表研究報告指，IGG（00799）去年下半年收入增25%至3.92億美元，較該行預期佳，主要受惠於「王國紀元」的營收強勁。期內錄得核心盈利6,900萬美元，較該行預測低19%，主要因為營銷及研發開支增加。該行將其目標價由9.7元上調至12.5元，予「中性」評級。IGG全日跌近2%，收報10.94元，成交2240萬元。

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除了原有遊戲錄得增長之外，IGG的新遊戲「奇幻書境物語」1月份營收亦達300萬美元。該行指，今年以來公司股價已累升55%，已反映「王國紀元」營收的強勁勢頭，相信新遊戲表現將成為下一個重估催化劑，但認為相關層面乏可見性。該行將公司2021年至2022年每股盈測分別上調6%及21%，以反映「王國紀元」收入表現理想。

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該行指出「王國紀元」於2016年推出，現已回復至增長階段。公司去年12月營收達6,600萬美元，去年底月活躍用戶達1,370萬人，料相關增長勢頭可持續至2021年，主要受惠於美國表現強勁，同時公司亦計劃與聖鬥士星矢在「王國紀元」推出聯營合作。

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