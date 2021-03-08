【樓市故事】租客睇縉城峰租盤一見鍾情 即出高價誘業主放售 成功以2100萬元購入

股市大幅動蕩，但未見阻礙樓市交投，買家仍積極於二手市場尋盤，部份買家為求購入心頭好，不惜以高價入市。最近一位租客參觀縉城峰租盤後即想購入單位，故出高價誘業主放售，最後成功以2,100萬元購入3房單位。

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利嘉閣地產分行經理黃國然表示，該行新近促成西營盤縉城峰2座中高層D室單位的二手成交，單位實用面積約808平方呎，為三房套連士多房間隔，外望享山景。單位日前最終以2,100萬元以交吉形式易手，折合實用面積呎價約25,990元。

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黃國然指，上述單位原由業主自住，附設裝修，保養得宜。業主原意只將單位放租，租客睇樓後愛上單位並有意慾購買，同時得知業主去年亦曾放盤，於是即出價誘業主放售，業主感價格理想，最終成功促成交易。黃國然指，上述單位銀行估價約1,800萬至1,900萬元水平，可見成交價較估價高出逾10%；同時成交也創同類單位近4年來的高價成交。

黃國然補充，原業主在2014年12月，以約1,660萬元買入上述單位，持貨約7年，現沽出轉手帳面賺約440萬元或27%。上述成交為縉城峰本月首宗二手成交個案，現時屋苑暫有30個二手盤源提供，最低入場價由950萬元起。

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記者：陳詠妍