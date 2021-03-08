【台灣有樂@iM網欄】短遊宜蘭 享受原住民部落的歡樂

農曆新年假期結束，一年過去，也意味着新一年已經開始了。檢視過去一年，雖然被疫情影響，打亂了原本的計劃，但我發現自己在過去一年的生產力確實有點低，所以我決定今年一定要做自己的YouTube頻道，記錄我在台灣生活及打拼的過程，也希望可以分享我在台灣的所見所聞及有關台灣的資訊給香港的朋友。YouTube頻道的名稱跟我的Facebook和IG一樣叫「港仔張啟樂的臺灣生活」，而第一條影片將會於日內上綫，如果大家不介意，歡迎大家訂閱follow按讚。謝謝！哈哈～～

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在農曆新年前，我有一位做台灣旅遊及產業宣傳的朋友，剛好要到宜蘭進行考察及輔導，問我有沒有時間跟他一起走走，我當然二話不說就答應了。出發那天的一大早，我這位朋友開車到我家附近，我就隨他坐駕向着宜蘭進發。首先第一個目的地是金柑果園。當我們到達宜蘭時，朋友說時間還早，不如先去泡個腳，所以我們兩個大男人就先到礁溪溫泉公園泡腳去。在這裏泡腳是完全免費的，但記得要帶兩樣東西，第一樣是毛巾，第二樣是防疫期間一定要佩戴的口罩。泡了大概半小時，我們就繼續往果園進發。

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果園面積相當大，整個果園不知種幾棵金柑樹，用肉眼看是看不盡的。剛巧是金柑的盛產季節，所以果園的阿姨們都忙着採摘金柑。果園主人為我們細心講解，也讓我嘗試採摘金柑，之後還泡了金柑茶給我們品嚐，茶味濃郁果味香，喝完馬上食慾大增，所以馬上出發，去吃豆腐乳烤雞作午餐。

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豆腐乳炸雞我在台北經常吃，但豆腐乳烤雞我還是第一次品嚐。但大家千萬不要被豆腐乳嚇到，因為雞肉帶豆腐乳香氣卻不死鹹，除了可以直接大口大口吃雞肉，店家還會準備土司麵包和特製醬汁給客人夾雞肉享用，吃法有點像吃北京烤鴨。但我個人很喜歡吃飯，所以當然要點一碗店家招牌的雞油拌飯配豆腐乳烤雞才過癮。

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吃完午餐，我朋友才跟我說原來當日的最主要目的地是宜蘭的泰雅族原住民部落。我從來沒有真正體會過原住民部落，所以聽完他這麼說，我相當興奮和期待。去部落的途中，會經過多肉植物園，所以朋友就帶我去參觀，他也順便看看朋友及買些植物給女兒。園區種植了各式各樣大大小小多肉盆栽，多肉植物有點像仙人掌，不用經常澆水很好養，但不像仙人掌般有針刺，而且形狀多樣顏色鮮艷。我朋友一看到就不知講了多少次我女兒很喜歡，所以他就挑選了一些，準備帶回台北送給女兒做禮物。逗留了大概半小時，我們就繼續往我最期待的原住民部落進發。

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開了大概一個小時的車程，終於到達部落，剛好他們正在接待一群來體驗部落生活的小學生，所以我們馬上跟着去看看。體驗營區面對着一大片的菜田，菜田被多座山峰包圍着，很遼闊很壯觀，置身當中真的很想大叫。小學生們正在學習用原住民傳統弓箭，突然族長叫我這個香港仔也來試試看，想測試一下我的眼界及弓箭術，結果我連發五箭，只有一箭射中以山豬圖案作鏢靶的屁股位置，族長說算我有射中，獎勵我可以跟小學生一起去吃原住民傳統烤山豬肉和竹筒飯。雖然我已經吃過午餐，但在這個大自然環境及原住民熱情歡樂氣氛底下，這個烤山豬肉和竹筒飯吃得特別美味。

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結束之後，族長帶我們到他家喝茶聊天。這時候，幾個剛剛一起招待小學生的原住民，突然出現在隔壁。他們很純熟地擺出桌椅，搬出啤酒，還拉出一台卡拉OK機，他們就這樣在下午時候，在部落的戶外位置唱着歌兒喝着酒，而且歌藝比很多歌手還要好，我就在旁和唱齊喝，享受原住民部落的歡樂。

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介： 在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。

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