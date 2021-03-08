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【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬　網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返

理財智慧 17:51 2021/03/08

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辛辛苦苦上班掙錢，就是為了過上更好的生活。但是除了工資還有很多收入來源，最普遍的就是投資股票。近日有網民於網上討論區發文，指自己學買美股，買了ETF後遇上股災，只剩本金8萬。

樓主指自己上班兩年，好不容易存下20萬元。去年聽人說美股前景好，買什麼都能賺錢就小試牛刀以每股18美元買了蔚來公司（NIO），兩個月不到就賺了十萬元，令自己覺得賺錢很容易，後悔不「all in」。

【三桶油】石油設施遇襲 油股逆市衝高【下一頁

他第二次以每股40美元買了富途證券，尚是新手的樓主仍然不敢「all in」，兩個月內又賺到25萬元，又令他覺得發達好容易，承諾下次誓要「all in」。投資賺到錢就令他自我膨脹，大魚大肉是日常，上班不怕老闆炒人。

最後，他決定一口氣投資50多萬，以每股300美元買入GME，不幸之後股價下滑至200幾美元。希望過幾天再上升的樓主堅持GME最後會軋空，結果下跌至100美元左右忍不住沽了止蝕。埋計單數不但蝕盡之前所賺的利潤，還要倒輸5萬多元。

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樓主反省自己，覺得自己不適合大上大落，決定買股票掛鈎基金（ETF），以每股148美元入手ARKK，怎料又再遇上股災，本金最終只剩下8萬。他自嘲「輸錢皆因贏錢起」。

有網民回應指樓主是怕輸或者貪心所造成「高買低賣」的例子，當人有一定籌碼的時候.，很容易就會作出不理性既買賣，建議樓主應該改好「見人賺怕蝕底嘅葡萄」的心態才買股票。樓主是「靠運氣贏嘅憑實力輸返」，這次的事件就當交學費。

不少人認為樓主是在賭錢，而不是投資，沒有好好了解過股票就一口氣付出所有存款實屬不智，要學習止蝕。

網民留言：

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責任編輯：張瑋婷

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