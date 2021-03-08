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【WhatsApp新功能】WhatsApp開發「閱後即焚」功能　卻未設阻止截圖技術

科技 17:06 2021/03/08

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WhatsApp被發現正在開發「閱後即焚」功能，當收件人查看和離開對話畫面，照片就會自動刪除。

WhatsApp早前因更新私隱條款，引發用戶「轉會潮」。為了挽回用戶信心，WhatsApp用更詳盡的方式解釋新條款，並努力推出新功能。近日WhatsApp被發現正在開發「閱後即焚」功能，當收件人查看和離開對話畫面，照片就會自動刪除。惟WhatsApp卻未設配套，阻止用戶截圖，令這項功能的實際作用成疑。

【WhatsApp更新】WhatsApp推出新功能　新增影片音軌移除功能

【WhatsApp更新】拒絕WhatsApp新條款　將無法發送訊息、帳號或被移除

科技網站WABetainfo報道指，WhatsApp正在開發新功能，用戶在發送相片前可選擇閱後即焚，一旦離開對話視窗，相關圖片就會自動消失。不過WABetainfo卻發現，WhatsApp 現時未提供功能，阻止收件者截圖，發件者也不會因此獲得截圖通知。

WABetaInfo發現， Android和iOS版WhatsApp的新功能均在開發當中。而同屬Facebook旗下的Instagram，早前就已經推出相片影片自動刪除功能。因此相信，WhatsApp的「閱後即焚」功能將會在短時間內正式登場。

【WhatsApp更新】WhatsApp宣布陸續推新通知　供用戶查看及接受私隱政策更新

責任編輯：曾曉汶

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