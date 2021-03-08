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【社交轉運大法@IM網欄】 閉館一週為拍片？後肺炎時期的危機處理

名人薈萃 22:15 2021/03/08

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行外人看過大台早兩年以公關行業為題材的《幕後玩家》，通常有兩個似是而非的想像，一是紙醉金迷的商業交際，二是運籌帷幄的危機管理。但若然問起真正的公關，當他的工作長期被上述二事佔據，可能恰恰證明了他在工作上的失職。所以，絲毫不懂精緻生活的小弟今集想談談Crisis。

 

心水清的朋友應該都明白，Crisis Management的第一要義永遠在於預防，否則等於比氹自己踩，有意測試團隊和客仔的心臟健康。不過，世界踏入後肺炎時期，大家雖深諳此道，但也早已睇化了，明白百密總有一疏，誰叫對方是隱形的病毒？故此，奉上危機處理第二信條，就是快。速度是回應危機最具誠意的表現，甚至比回應方式本身更重要。試想要道歉要賠償要跪玻璃，卻在一星期後，算什麼？不及時做，便容易予人用「拖字訣」的觀感，似乎希望事件丟淡；又或是不認為責任歸屬於自己，罪加一等。

 

快以外，如果有辦法透過危機，轉化大眾對自己的印象，便更是難得。近日K11 Musea內的食店出現群組爆發，小弟作為該商場的常客，得悉商場閉館一週，自然密切關注重開之期。事實上，商場的防護措施已由公信力十足的政府專家肯定，無需小弟多講，我今日只想分享一條商場上週發布的短片，內容大致描繪了深度清潔機械人與商場的互動。未睇片的朋友可以點撃以下短片

 

短片和危機管理有什麼關係呢？首先，不論是客觀而言，還是從大眾期望出發，商場內出現群組爆發，基本上所有的安全及衛生措施都只會被視為亡羊補牢，永遠可以做得更好。所以處理「基本野」應該已經焦頭爛額。但是，商場同時於極短時間內推出具備智能清潔概念，又無縫連接到商場藝術感的短片，巧妙處在於，其實全世界的媒體都已鋪天蓋地追蹤商場的衛生維護情況。而哪怕商場無法確保可以完全說服社會大眾，但仍然要以自己的語言傳達商場抗疫的意念，我只能說一句佩服。

短片突顯智能消毒機械人人性化一面，在「放工後」亦忍不住要Window Shopping、甚至興致勃勃地欣賞場內藝術品，令人回心微笑。

倘若是一般情況，要在危機籠罩團隊上下時提出拍片，或許會瞬間被ban，「咁多正經嘢唔做？」畢竟要度、要場、要拍、要剪，一般只會以相片交待工作人員消毒情況；所以，我更相信這條短片的誕生，應是整個團隊的默契和協調所得，亦是危機管理的最強後盾——合作，試問要在數天內完成一條有故事，令人會心一笑的影片，實在並不簡單。

成功的危機處理，必定離不開以最短時間迅速回應及解決問題，但如能以輕鬆手法加入品牌理念，更有機會令大眾重建信心。

但話說回來，拆彈始終不應是公關主要工作，而其實家庭觀眾之所以喜歡將公關和危機「拆彈」聯繫，無非都是貪它夠刺激夠juicy，就如想像機師和空姐萬呎高空的邂逅一樣。職業一旦有故事空間，大家便樂於往不著邊際的方向聯想。再者，這時代危機即花生，一旦瞥見半點公關災難的先兆，網民便已守著鍵盤預備點評公關的回應。我當然無意責難任何批評者，不過要公道的話，就應該有讚有彈。

單論K11 Musea是次呢條片，真心抵讚！

作者_小編Miuson Chi （紀汶俊）簡介：

全職關公兼職舞台劇監製，深明關刀再鋒利也有生銹的一日，近年潛修社交呃 Like 之術，以完全掌握「媽劇停」大法為目標，攞正牌玩 IG，誓要宏揚 #吸晴之奧義！

IG: always_mute                     

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