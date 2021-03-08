【人民幣定期存款】滙豐中銀齊減人民幣定存息 邊間大行仲有6.8厘高息？

▲ 滙豐剛下調人民幣定存息，繼中銀香港以來第2間大行減息。

美元轉強勢，美滙指數突破92關，大行也爭相上調美滙指數的目標價，變相累人民幣等非美貨幣轉弱，但大行仍無懼，弱市下照減人民幣定期存款息率，滙豐（HSBC）於今年內第2度削低人民幣短存息率，把7天期下調0.3厘，新息率至6.5厘。這是繼中銀香港（02388）於上周五（3月5日）把3個月人幣定存息率減0.1厘，新息率報1.5厘以來，發鈔行爭相減息。不過，專家料現市況甚反覆，避險資金急覓避風港的高息工具，遂料中小行未必跟減。

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相反華僑永亨今天逆市獨加，把一個月期人幣定存息率調升0.2厘、至1.55厘。若單以大行較量，目前以中銀7天定存享6.8厘息，撼贏滙豐及恒生的6.5厘，3行皆要求合資格兑換資金，才享最高特惠息。

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而龍頭滙豐於今年第一擊，曾把上述人幣7天短存息率加至10厘，但兩連減後，累削3.5厘、至新報6.5厘。

綜觀3月開局首周，已有6間大小行齊齊加人幣定存息，如工銀亞洲、信銀國際、交銀香港及南商、以至印度銀行ICICI全面上升短中長息，上商亦升短存。反觀大眾銀行及華僑永亨則加减不一、頻密調息。

經新一輪調息潮，目前一年期人幣定存息率以小米（01810）旗下天星、南商、集友及招商永隆的2.4厘居首；半年期是南商的2.45厘稱王；3個月期則以招商永隆的2.55厘膺高息王。

人民幣1年定存息率，最高2.4厘【下一頁】

信銀國際首席經濟師廖群博士回應本報查詢指，料人民幣兌美元今年高低位介乎6.45至6.55，年底目標6.52。至於美元上落區間在86至96，年尾由93上調至94水平。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪