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【裝修攻略@iM網欄】誤解和遐想 我需要找設計公司嗎？

名人薈萃 16:36 2021/03/08

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首先，什麼是「設計公司」呢？會畫圖的公司就是嗎？

很多人對設計公司都有很多誤解和遐想。以筆者參觀完工單位的經驗，發現至少有一半的設計公司，並沒有實質向戶主提供到有被採用的設計意見。在整個過程中回望，其價值僅僅只是找人畫一些半預製的設計圖。有設計師認為「反正香港人不是要日式，就是愛北歐，買一兩個範本就能搵食啦」。因此，戶主問自己是否需要找設計公司前，應該先問自己期望設計公司提供什麼服務，再看看設計公司是否有展示出相關能力。

設計公司不會什麼都懂。根據我們裝修學院的經驗，有些戶主需要在若干限制下營造某個主題，有些戶主需要達到某一功能例如改善採光的目標，有些戶主需要「變出」更多空間，有些戶主需要利用科技提高生活便利度。了解清楚自己的要求，才能針對性地尋找相關案例參考，以及適合自己的公司。

最後提提大家：設計圖的像真度比一般人想像中為低，如果受設計公司的圖片吸引，記得一定要到完工單位參觀，看看實物的差異，以免誤會。

 

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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