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【中國鐵塔】中國鐵塔：料今年資本開支降19%至300億人幣 無回歸A股計劃

股市 16:26 2021/03/08

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中國鐵塔預期今年資本開支約300億元人民幣，按年減少19%。

中國鐵塔 （00788） 去年多賺23%，午後曾逆市升6.5%，高見1.31元，惟全日升幅收窄，收報1.23元，無升跌，成交額28億元。中國鐵站去年5G站址承建超預期，令資本開支增加37%至371億元（人民幣，下同），總會計師高春雷預期，今年資本開支約300億元，意味將按年減少19%。

其中，用於5G站址新建及共享約184億元，按年大幅下降，37億元用於站址相關系統設備更新改造，45億元將用於兩翼業務（室分業務和跨行業應用服務）。

中國工信部早前指引，今年計劃新建60萬個5G基站，數量較去年更多。中國鐵塔董事長佟吉祿解釋，集團5G資本開支下降，主要是因從以往5G建設總結經驗，採取更多共享、經濟適配措施，以滿足運營商的需求，預計集團今年5G建設仍以現有站址共享改造為主，但新建站址也會增加。

鐵塔去年多賺23%，業績詳情請按【下一頁】

他又指，5G建設不同於4G，建設周期更長，預計不會帶來收入的急增，但會在未來數年逐步加大對收入的貢獻。

全球芯片供應短缺，佟吉祿表示，目前注意到三大營運商沒有因外部材料短缺影響其5G建設計劃，營運商今年的整體建設安排也正常。

中國鐵塔去年派發末期息每股0.02235元，派息率由2018年的55%升至68%。佟吉祿指，未來將根據資本開支計劃、現金流水平，考慮進一步提升派息比率。他又指，目前集團沒有回歸A股上市的計劃。

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編輯：陳健婷

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