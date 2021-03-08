【裝修攻略@iM網欄】網上展示的傢俬甲醛標準可信嗎？

淘寶木傢俬的網頁，幾乎全部都會展示木板的環保標準。這兒有一個誤區需要注意。板材低甲醛，並不等於到貨的傢俬也是低甲醛。因為檢測的往往只是板芯，飾面和黐合飾面的膠水，很多時都沒有放入檢測範圍。所以那些標準意義不大。裝修學院曾為裝修防伏班的舊生進行測試，發現購自數千元一呎名牌傢俬廠的E0/E1板，跟無牌子大陸廠的普通訂造傢俬板材，超標情況是沒差別的。

如果害怕購入的木傢俬有問題，戶主亦可以另購甲醛試紙或以光觸媒噴劑處理。注意甲醛不止在木傢俬出現，所有有黐合物的貨品也應注意。早前筆者從淘寶購買牆貼貼在辦公室，隨即發現甲醛大幅超標數倍，要用噴劑除甲醛，指數才回落到安全水平。

如有問題或裝修查詢，歡迎聯絡裝修學院。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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